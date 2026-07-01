ГАЛЕРЕЯ

ГАЛЕРЕЯ - один из основных пространственных элементов в архитектуре, известный всем направлениям христианского храмостроительства; архитектурно оформленная периферийная часть здания, обрамляющая его ядро, или внешний переход, соединяющий отдельно стоящие объемы.

Используется для прохода вдоль (или обхода вокруг) основного пространства здания, в церковной архитектуре - для размещения части верующих (в ряде случаев для отделения их от общего числа молящихся) и для осуществления особых функций ( нартекс , кладбище, придел и др.). Галерея обычно открыта внутрь или/и наружу здания, для чего одна (или более) из ее стен заменена колоннадой , аркадой или баллюстрадой; существуют полностью открытые Галереи, без кровли.

Наиболее ранними в христианской архитектуре являются Галереи, представляющие собой проходы над боковыми нефами базиликальных храмов, отделенные от основного пространства колоннадами на уровне 2-го яруса; эти Галереи ведут происхождение от дохристианских базилик (смотрите статью Базилика) и в свою очередь от греческой стои. Внутренние Галереи 2-го яруса византийских и русских храмов называют хорами, гиниконитами, матронеями, а средневековых европейских построек - эмпорами (от немецкого empore - возвышение). Их назначение в служебно-литургическом строе до конца не выяснено; исследователи связывают их с местом в храме, предназначенным для женщин, новообращенных, императора и императрицы. Галереи этого типа были в плане прямоугольными (базилика святого Гроба Господня, 325-326 годы, освящена в 336 году; церковь cвятых Апостолов в Константинополе, 337 год), U-образными, расположенными и над боковыми нефами, и над нартексом (храмы в Константинополе: святого Иоанна Студита, 463 год; Богородицы Халкопратийской, 450-460 годы; святой Ирины (Мира), после 532 года; Святой Софии, 532-537 годы), или круговыми (церковь святых Сергия и Вакха в Константинополе, 527-536 годы). Постройки с центрическим планом окружали амбулаториями с Галереей над ними (церковь святого Иоанна Предтечи (Продрома) в Евдаме, до 560 года), которые сохраняли свое значение и в крестово-купольных храмах (церковь Святой Софии в Фессалонике, 1-я половина VII века). Иногда Галерею размещали только над нартексами крестово-купольных храмов (церковь Богородицы монастыря Липса (Фенари-Иса-джами), 907 год; церковь Христа Пантепопта (Эски-Имарет-джами) в Константинополе, 1081-1087 годы; церковь Панагии тон Халкеон в Фессалонике, 1028 год).

С IX века некоторые византийские церкви имели внешние крытые Галереи: храм Христа Акаталепта в Константинополе (середина - 2-я половина IХ века) окружала с 3 сторон Галерею, сообщавшаяся тройными аркадами на колоннах с южными и северными ветвями планового креста; к церкви святого Феодора (Килисе-джами) в Константинополе (XI век) с северной и южной сторон примыкали Галереи, открывавшиеся высоким проемом в храм, а с западной стороны соединявшиеся с нартексом. В палеологовскую эпоху внешние Галереи трансформировались в полуоткрытые портики с чередованием проемов в виде аркад с тонкими полуколонками и нишами (храмы святых Пантелеимона, XII век, и Екатерины, конец XIII века, в Фессалонике). Открытые Галереи примыкали снаружи к северным (1-я половина XII века) и южным (до 1180 года) церквам монастыря Пантократора (Зейрек-джами) в Константинополе, к северному фасаду храма Афендико монастыря Вронтохион, к церкви Богородицы Пантанассы в Мистре (около 1430 года). В Закавказье внешние Галереи известны уже с V века: так, Болнисский Сион (478-493 годы) имел открытую Галерею с северной стороны; к храмам в Текоре (V век), Ереруйке (V век), Двине (конец V века), Одзуне (VII век) примыкали Галереи, сооружавшиеся с 1, 2 или 3 сторон зданий; собор Светицховели в Мцхете (1010-1029 годы, зодчий Арсукидзе) имел открытые Галереи по продольным фасадам здания (утрачены в XIX веке). Хоры в храмах Грузии появились с VII века: в Цроми (626-634 годы) они располагались над нартексом. В X-XI веках такие Галереи являлись обязательной частью кафедральных соборов: церковь Квелацминда в Гурджаани (VIII-IX веков) имела U-образные в плане хоры; в соборе Баграта в Кутаиси хоры (построены в 1003 году) располагались с 3 сторон планового западного рукава; в церкви святого Георгия в Алаверди (начало XI века) хоры находились во 2-м ярусе боковых нефов.

Внешние Галереи, располагавшиеся выше боковых нефов, имели некоторые базилики в Сирии, а также, по одной из версий, церковь Богородицы монастыря Липса в Константинополе (908 год).

В церковных постройках Запада Галереи появились в каролингской архитектуре: дворцовая капелла Карла Великого в Ахене (около 800 года), построенная в подражание церкви Сан-Витале в Равенне, имела Галерею в верхнем ярусе. В оттоновский период Галереи над боковыми нефами базилик использовали для размещения дополнительных алтарей, мест для певчих и т. д. (церковь святого Кириака в Гернроде, XI век). Галереи над боковыми нефами сооружали в романских храмах (церковь Сен-Реми в Реймсе, 1005-1045 годы; церковь Сент-Этьен в Кале, 1065-1081 годы); U-образную планировку имела Галерея церкви Сен-Сернен в Тулузе (1096-1250 годы). Важной особенностью романской архитектуры является «карликовая» Галерея (dwarf) с аркадой, идущая вдоль стены снаружи здания, явившаяся прообразом аркатурных поясов.

В готическую эпоху в связи с изменением конструктивного решения зданий Галереи исчезли из храмовых интерьеров. Аркбутаны, перекинутые над пониженными боковыми нефами, позволили устраивать подобие Галереи, охватывающих собор на уровне кровли боковых нефов (собор в Шартре, 1194 - около 1230 годов). В историографии французской архитектуры термин «Галерея» применяется и для обозначения в готических постройках так называемых Галерей королей, представлявших собой горизонтальные ярусы на фасадах храмов со статуями библейских царей (собор Парижской Богоматери, 1163-1250 годы), которых впоследствии стали отождествлять с королями Франции. Важнейшую роль играли Галереи в монастырской архитектуре Европы, где они обычно связывали все здания ансамбля в единое целое. В их типологическом многообразии особенно выделяется наземная 4-сторонняя Галерея, часто с архитектурно и скульптурно украшенной аркадой и парапетом, располагавшаяся вокруг внутреннего дворика монастыря (смотрите статью Клуатр ). Она стала наиболее узнаваемым элементом и символом регулярной монастырской планировки, что отражено в одном из общеевропейских названий монастыря - cloister. С эпохи средневековья и до XIX века обведенный 4-сторонней Галереей внутренний двор был часто используемой формой западноевропейского церковного кладбища (Кампосанто в Пизе).

Структура древнерусских храмов, следующая византийской традиции, также предполагала сооружение Галереи. Так, Спасо-Преображенский собор в Чернигове (1036 год), 4-столпный храм типа вписанного креста, имел хоры над боковыми нефами и нартексом. В соборах Святой Софии Киевской (1037 год) и Новгородской (1045-1057 годы) хоры, окружавшие соборы с 3 сторон, были вынесены за пределы крестово-купольной части храма (вероятно, то же в соборе в Полоцке, 1-я половина XI века; в церкви мученицы Ирины в Киеве, 1037 год). В этих храмах прослеживается константинопольская традиция сооружения 2-ярусного обхода купольного квадрата. Во 2-й половине XI века хоры стали устраивать лишь над нартексом и западными углами основного пространства храма, располагая их на значительной высоте (Михайловский собор Выдубицкого монастыря в Киеве, 1070 год; Успенский собор Печерской лавры, 1073-1077 годы; церковь святых Бориса и Глеба в Вышгороде, 70-е годы XI века). Предназначались хоры в древнерусских церквах для высокопоставленных лиц и, возможно, для монахов.

С XII века, по мере формирования древнерусского типа храма на 4 опорах с 9-дольным планом и 3 притворами, началось активное строительство внешних наземных Галерей, которые часто соединяли между собой притворы и служили местом погребения (особенно в монастырях); в них иногда освящали особые приделы. Такие Галереи могли сооружать и после окончания основного строительства (Михайловская церковь в Переяславле, 1089 год, Галерея 1090 года; церковь святых Петра и Павла, середина XII века, Галерея 2-й половины XII века и церковь святого Иоанна Богослова в Смоленске, 60-70-е годы XII века, Галерея 2-й половины XII века). Галереи были широко распространены как в южных княжествах, так и на северо-востоке Руси (церковь Покрова на Нерли, 1166 год; Успенский собор во Владимире, 1158-1160 годы, Галерея 1185-1189 годов), где встречаются и их романские типы (переход на аркаде, соединявший собор с башней и дворцом, в монастыре в Боголюбове).

О развитии Галерей в послемонгольский период сведений не сохранилось, но с рубежа XV-XVI веков в русской архитектуре появились 2-ярусные Галереи-гульбища с аркадами по наружной стене, окружавшие храмы с 3 сторон (Благовещенский собор Московского Кремля , 1484-1489 годы, 2-й ярус Галереи - тогда же или в 1505-1508 годах; собор Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле, 1506-1515 годы; собор Покровского монастыря в Суздале, 1510-1513 годы). Сооружение внешних крытых Галерей к концу XVI века стало устойчивой традицией при строительстве храмов как на подклетах (церковь святейшего Петра, митрополита Московского, в Переславле-Залесском, 1592 год), так и без подклетов (Троицкий собор Герасимова Болдинского монастыря, 1585/86-1591 годы). Особое значение Галереи 2-го яруса приобрели в русско-итальянских памятниках XVI века, где они охватывали храмы с 4 сторон, включая и восточную (Вознесения Господня церковь в Коломенском, 1532 год). Этот своеобразный внешний амбулаторий сохранялся в ряде памятников до середины XVI века (собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, 1555-1560 год, зодчие Барма и Посник), затем исчез. Вторично такие Галереи были введены в середине XVII века в строительстве патриарха Никона (Успенский собор Валдайского Иверского монастыря, 1655-1656 годы; собор Новоиерусалимского монастыря, 1656-1685 годы) и стали распространенным решением для центрических храмов на подклетах в эпоху нарышкинского барокко (Сергиевская церковь Высокопетровского монастыря в Москве, 1690-1694 годы; церковь Покрова в Филях, 1693 год; церковь Успения на Покровке, 1696-1699 год, архитектор П. Потапов, не сохранилась).

В монастырях Руси не было клуатров, но периметральный обвод Галереей всей территории - распространенное явление с XVI века: обходная боевая Галерея вдоль монастырской стены была обязательным элементом как в боевых «государевых крепостях», так и в традиционных декоративно-символических оградах (стены Кириллова Белозерского монастыря, середина-конец XVII века).

Иллюстрация:

Галерея собора Сан-Марко в Венеции. 2-я половина XI века. Архив ПЭ.

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