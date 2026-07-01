Даладье

Даладье` (фр. Daladier), Эдуард (18.06.1884, Карпантра, деп. Воклюз — 10.10.1970, Париж) — французский политический и государ­ственный деятель, один из лидеров Радикальной партии. Сын булочника. По образованию — преподаватель истории. В политической жизни участвовал с 1911, когда был избран мэром родного города. Участвовал в Первой мировой войне 1914—1918, был награжден орденом Почетного легиона. В 1919—1940 член Палаты депутатов от департамента Воклюз. В 1927—1930 и 1936—1938 — председатель Радикальной партии. В 1924—1932 входил в правитель­ства так называемого Левого картеля — министр колоний (1924), военный министр (1925), народного просвещения (1926), общественных работ (1930—1932). В 1933 и в начале 1934 возглавлял правительство . Вышел в отставку в результате правоэкстремистского путча 6 февраля 1934. Как лидер радикалов, участвовал в переговорах по объединению левых сил (ФКП, СФИО, радикалы) перед парламентскими выборами (июнь 1934). После победы Народного фронта — министр национальной обороны в 1936—1937. В 1938—1940 — председатель совета министров. Под предлогом обеспечения занятости французских трудящихся Д. инициировал принятие ряда законов, ограничивших трудовую деятельность иностранцев. Под эти законы попали также те, кто, по мнению полиции, представлял угрозу национальной и общественной безопасности. К последним были отнесены и участники Гражданской войны в Испании из числа республиканцев, бежавшие во Францию. Для них с 1939 создавались специальные лагеря. В тесном взаимодействии с британским премьер-министром Н. Чемберленом Д. проводил политику умиротворения нацистской Германии. От имени Франции подписал Мюнхенские соглашения 1938, решившие судьбу Чехословакии. В результате Советско-германского пакта о ненападении 1939 правительство Д. добилось запрещения деятельности ФКП. Депутаты-коммунисты были лишены парламентских мандатов. 3 сентября 1939 правительство Д. объявило войну Германии («Странная война»). После падения кабинета в марте 1940 Д. занимал пост мини­стра обороны и министра иностранных дел в правительстве П. Рейно. После капитуляции Франции был интернирован властями коллаборационистского режима Виши и в 1943 депортирован в Германию. 5 мая 1945 освобожден американцами. Вернулся во Францию и возобновил политическую деятельность. В 1947 создал Объединение левых республиканцев, которое возглавлял до 1954. Депутат парламента в 1946—1958, лидер фракции радикалов и радикал-социалистов в 1956—1958, председатель партии радикалов в 1957—1958. В 1953—1958 — мэр Авиньона. Был последовательным политическим противником Ш. де Голля. С установлением Пятой республики в 1958 отошел от политической деятельности.