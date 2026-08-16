ДАКСНЕР ШТЕФАН МАРКО

ДАКСНЕР ШТЕФАН МАРКО - словацкий политический и общественный деятель, юрист, писатель, публицист.

В 1840-1842 годах учил­ся в еван­ге­лическом ли­цее в Бра­ти­сла­ве, в 1843 году за­кон­чил юри­дический факультет еван­гелического кол­лед­жа в городе Пре­шов, ра­бо­тал ад­во­ка­том в городе Ти­со­вец (1846-1872 годы). Один из руко­во­ди­те­лей сло­вацкого национального дви­же­ния в 1848-1849 годах, спод­виж­ник Л. Шту­ра. В мае 1848 года был од­ним из ав­то­ров сло­вацкой на­род­но-ре­во­люционной про­грам­мы «Тре­бо­ва­ния сло­вац­ко­го на­ро­да».

В 1860-х годах вид­ный дея­тель сло­вацкой Народной пар­тии, со­ста­ви­тель Ме­мо­ран­ду­ма сло­вацкого на­ро­да 1861 года, основным тре­бо­ва­ни­ем ко­то­ро­го бы­ло пре­дос­тав­ле­ние ав­то­но­мии сло­ва­кам в рам­ках Венгерского ко­ро­лев­ст­ва. Один из соз­да­те­лей Ма­ти­цы сло­вац­кой (1863), ос­но­ва­тель пер­вой сло­вацкой гим­на­зии в г.ороде Ре­ву­ца (1862).

Ав­тор ба­сен, про­за­ических про­из­ве­де­ний, ос­но­ван­ных на сло­вацком фольк­ло­ре.