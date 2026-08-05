Дакар

Дака`р — столица и крупнейший город Сенегала. Расположен на Атлантическом побережье страны на п-ове Зеленый Мыс, с давних пор один из главных региональных портов. Население около 1,1 млн человек (2016). Был основан в 1857 как французский форт. Колониальные власти улучшали портовую инфраструктуру для использования в качестве военно-морской базы, обеспечили телеграфное сообщение вдоль побережья до Сен-Луи, в 1885 открыто железнодорожное сообщение Дакар-Сен-Луи. В 1902 Д. стал столицей Французской Западной Африки. В 1957 открыт университет А. Диопа. В 1959—1960 Д. был столицей федерации Мали, после чего стал столицей независимого Сенегала. Первый президент Сенегала Л. Сенгор называл Д. «африканскими Афинами». С 1978 по 2007 Д. являлся конечным пунктом ралли «Париж – Д.», что помогло привлечь внимание к проблемам бедности в стране. Д. является членом Организации городов всемирного наследия, здесь расположен Музей африканского искусства им. Т. Моно (ранее — Музей африканского искусства фундаментального института Черной Африки), который является одним из старейших художественных музеев в Западной Африке.