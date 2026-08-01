ДАИБЕРТ

ДАИБЕРТ - Участник 1-го крестового похода , 1-й латинский патриарх Иерусалимский.

В 1088 году рукоположен во епископа Пизы, а после преобразования кафедры в архиепископство (21 апреля 1092 года) стал 1-м архиепископом Пизанским (1092-1107 годы) и папским легатом на острове Сардиния. Присутствовал на Cоборе в Клермоне (ноябрь 1095 года), где папа Римский Урбан II провозгласил крестовый поход в Святую землю. После смерти епископа Ле-Пюи Адемара де Монтейя (1 августа 1098 года) Урбан II назначил Даиберта папским легатом в Святой земле и направил в Сирию. Даиберт возглавил пизанский флот из 200 кораблей, который по пути в Святую землю совершил ряд нападений на острова Корфу (Керкира), Кефалония (Кефалиния) и Закинф, занимаясь разбоем среди местного христианского населения. После разграбления острова Самос флот крестоносцев был обращен в бегство преследовавшими его византийским кораблями под командованием Татикия. На остров Кипр крестоносцам высадиться не удалось, в Северной Сирии пизанский флот соединился с войсками графа. Боэмунда Тарентского, с которым Даиберт вступил в союз, начав осаду города Лаодикии (современная Латакия) на том основании, что христианское греческое население города было объявлено крестоносцами еретиками. Боэмунд осаждал город с суши, а пизанскому флоту под руководством Даиберта удалось отрезать выход к морю и завладеть укрепленной внешней гаванью. В это время граф Раймунд Тулузский, прибывший туда, упрекал Боэмунда и Даиберта в нападении на христианский город. Под давлением Раймунда Даиберт был вынужден снять осаду с города и отвести флот к владениям Боэмунда.

В 1099 году Даиберт вместе с Боэмундом и графом Эдессы Балдуином Бульонским (впоследствии король Балдуин I) отправился на завоевание Иерусалима. После захвата города крестоносцами Боэмунд выдвинул Даиберта кандидатом на Патриарший престол, сместив незаконно избранного Арнульфа Малькорна де Шок (Ро) (август-сентябрь 1099 года). 22 июля 1099 года Даиберт провозгласил Готфрида Бульонского «защитником Гроба Господня». В совместном письме от 1099 года к папе Римскому Пасхалию II Даиберт, Готфрид Бульонский и Раймунд Тулузский подробно описали перипетии крестового похода, несчастья, постигшие крестоносцев в Палестине, а также конфликты, возникавшие между предводителями, особенно отметив столкновения с Боэмундом Тарентским из-за Лаодикии.

Даиберт возглавил партию, выступавшую за создание в Святой земле духовных государств, которые находились бы в вассальной зависимости от Римского престола, представителем которого становился латинский патриарх Иерусалимский. Поддержав Раймунда Тулузского, Даиберт тем самым вступил в конфликт с Готфридом Бульонским, требуя в случае взятия Акры, Яффы и Кесарии крестоносцами передать их в независимое владение Раймунду или образовать из захваченных земель владение католической Церкви. Позднее Даиберт заключил договор с Готфридом Бульонским о том, что, если в результате завоевания Египта будет создано светское королевство со столицей в Каире, Иерусалим и Яффа перейдут во владение католической Церкви как отдельные владения. Однако планы завоевания Египта не были осуществлены. После смерти Готфрида Бульонского (1100) Иерусалим фактически оказался под властью Даиберта, но, не имея поддержки среди духовенства и баронов, он вынужден был призвать к себе на помощь Боэмунда Тарентского. Сторонники создания светского государства провозгласили королем Иерусалима Балдуина I Бульонского (1100-1118 годы), брата Готфрида, принудив Даиберта короновать его в Вифлееме.

Новый король, духовенство и бароны Иерусалимского королевства, обвинив Даиберта в измене и заговоре, а также в агрессии против православных христиан, сместили его с Патриаршего престола. Не имея реальной власти в королевстве и Патриархате, постоянно конфликтуя с королем и знатью, Даиберт покинул Иерусалим (сентябрь 1102 года) и отправился искать поддержки в Рим, где папа Пасхалий II восстановил Даиберта в правах (1105). На обратном пути в Святую землю Даиберт скончался в Мессине.