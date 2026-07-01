Дахшур

Дахшу`р — обширный (ок. 1500 га) и самый южный из цепи некрополей Мемфиса, столицы Древнего царства (см. Египет Древний); располагался на западном берегу Нила, в 30 км от Каира. Из числа погребальных и культовых памятников Д. наиболее известны две гигантские пирамиды царя Снофру, основателя IV династии (XXVII—XXVI вв. до н. э.): южная («ломаная») и северная («красная»). Первая претерпела изменения в первоначальной конструкции (угол наклона граней уменьшился с 54°27’44’’ до 43°22’), предположительно по причине того, что скальное основание не выдержало веса кладки. Северная, построенная позднее, — третья по высоте (ок. 100 м) и первая в Египте «правильная» (с плоскими гранями) — предположительно стала местом погребения Снофру. Пирамидные комплексы последнего позволяют представить этапы становления их архитектуры, включающей, кроме собственно пирамиды, верхний и нижний (долинный) храмы, процессионную дорогу, пирамиду-спутницу. Фрагменты храмового рельефного декора (обнаружены раскопками А. Фахри) демонстрируют сюжеты, ставшие основой иконографической программы оформления царских поминальных храмов IV—VI династий. На некотором удалении к востоку от пирамид Снофру обнаружены мастабы представителей знати времени IV—VI династий, из которых самые ранние (как и повсеместно) принадлежат царских родственникам. В восточной части Д., на границе с долиной Нила, расположены пирамиды царей XII династии — Аменемхета II, Сенусерта III и Аменемхета III, сложенные из сырцового кирпича и сильно разрушенные. Их конструкции демонстрируют эволюцию древнеегипетской сырцовой архитектуры: пирамидные комплексы включают как элементы, характерные для Среднего царства (в том числе погребения царских женщин), так и более ранние, унаследованные от царских комплексов VI династии. Вокруг пирамид концентрируются гробницы представителей высшей знати времен XII и XIII династий. В южной части Д. располагаются сильно разрушенные пирамиды правителей XIII династии (в том числе царя Амени-Кемаи). В северном Д. обнаружены отдельные гробницы и скромные погребения Нового царства, Позднего периода и Греко-римского времени. В ходе раскопок Ж. де Морганом гробниц дочерей Аменемхета II (царевен Ита и Хнумит) и Сенусерта III (царевен Меререт и Ситхатхор) была сделана знаменитая находка — клад (так называемый Дахшурский) ювелирных украшений и косметиче­ских кальцитовых сосудов (ныне в Каирском музее). Первые научные исследования Д. пришлись на середину XIX в. (К. Р. Лепсиус), с конца XIX в. начались масштабные археологические работы (Ж. де Морган, Г. Масперо, М. А. Барсанти, Г. Жекье, Х. Мустафа, А. Фахри). Во 2-й половине XX в. работы затруднялись тем, что Д. входил в зону военного назначения, которая лишь с 1990-х стала открытой для посещения. В настоящее время исследования ведут Немецкий археологический институт (Р. Штадельманн, Дит. Арнольд), музей Метрополитен (Д. Арнольд) и японский университет Васэда (С. Ёшимура). Крайняя восточная часть Д., расположенная вблизи современной деревни и озера того же названия, пострадала более, чем остальные древние некрополи Мемфиса, от грабителей после египетской революции 2011. Лит.: Arnold Di. Die Pyramidenbezirk des Königs Amenemhet III in Dahschur I. Die Pyramide. Archäologische Veröffentlichungen 53, Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung Kairo. Mainz, 1987; Arnold Di. The Pyramid Complex of Senwosret III at Dahshur: Architectural Studies. Publications of the Metropolitan Museum of Art Egyptian Expedition 26. New York, 2002; Fakhry A. The Monuments of Snefru at Dahshur. Vol. I. The Bent Pyramid. Vol. II. The Valley Temple. Cairo, 1959—1961; Morgan J. de. Fouilles à Dahchour I—II. Vienna, 1895—1903; Stadelmann R. Die Pyramiden des Snofru in Dahschur. Zweiter Bericht über die Ausgrabungen an der nördlichen Steinpyramide // Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo, 1983. 39. S. 225—241; Stadelmann R. Die Ägyptischen Pyramiden: von Ziegelbau zum Weltwunder. Mainz, 1985. С. Е. Малых.