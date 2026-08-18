ДАГЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДАГЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица в Российской империи, Российской республике, РСФСР на Северном Кав­ка­зе.

Об­ра­зо­ва­на 18(30).7.1860 года из зе­мель гор­но­го Да­ге­ста­на (кро­ме 5 об­ществ по ле­во­му бе­ре­гу реки Ан­дий­ское Кой­су, ко­то­рые пе­ре­да­ны в Дагестанской области в 1861 году), окон­ча­тель­но при­соеди­нён­ных к Российской им­пе­рии в хо­де Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов, и Дер­бент­ской гу­бер­нии (кро­ме Ку­бин­ско­го уезда). Площадь 29,7 тысяч км2. Население 586,6 тысяч человек (авар­цы, лез­ги­ны, дар­гин­цы, лак­цы, азер­бай­джан­цы, та­та­ры, ар­мя­не, ев­реи, рус­ские и др.; 1897).

При соз­да­нии Дагестанской области для ско­рей­шей ста­би­ли­за­ции си­туа­ции на ря­де тер­ри­то­рий бы­ла вос­ста­нов­ле­на хан­ская власть (су­щест­во­ва­ла на­ря­ду с вве­дён­ным на большей части тер­ри­то­рии Дагестанской области во­ен­но-на­род­ным уп­рав­ле­ни­ем), од­на­ко ха­ны со­стоя­ли в ве­де­нии ко­ман­дую­ще­го вой­ска­ми Дагестанской области, не мо­гли каз­нить под­дан­ных и рас­по­ря­жать­ся зе­мель­ным фон­дом. Хан­ст­ва не вхо­ди­ли в си­сте­му административно-территориального де­ле­ния Российской им­пе­рии и но­си­ли вре­мен­ный ха­рак­тер; в 1864 году лик­ви­ди­ро­ва­ны Авар­ское хан­ст­во и Кю­рин­ское хан­ст­во, в 1867 году - Тар­ков­ское шам­халь­ст­во и Мех­ту­лин­ское хан­ст­во. Об­ра­зо­ва­ние Дагестанской области бы­ло ча­стью ре­фор­мы административного уп­рав­ле­ния, раз­ра­бо­тан­ной и осу­ще­ст­влён­ной князем А.И. Ба­ря­тин­ским. Во­енно-народное уп­рав­ле­ние воз­глав­ля­лось во­енным на­чаль­ни­ком, ре­зи­ден­ция ко­то­ро­го на­хо­ди­лась в Те­мир-Хан-Шу­ре (ны­не Буй­накск). Тер­ри­то­рия, где оно дей­ство­ва­ло, де­ли­лась на 4 во­енных от­де­ла (Се­вер­ный, Юж­ный, Сред­ний и Верх­ний Да­ге­стан), в со­став ко­то­рых вхо­ди­ли ок­ру­га, де­лив­шие­ся на на­иб­ст­ва. Гражданской ад­ми­ни­стра­ци­ей уп­рав­ля­лись Дер­бент­ское гра­до­на­чаль­ст­во (город Дер­бент и Улус­ский ма­гал) и город Пет­ровск-Порт, во гла­ве неё сто­ял гра­до­на­чаль­ник Дер­бен­та, в не­ко­то­рых сфе­рах дея­тель­но­сти об­ла­дав­ший пра­ва­ми гражданского гу­бер­на­то­ра. В 1866 году един­ствен­ным цент­ром Дагестанской области ста­ла Те­мир-Хан-Шу­ра, по­лу­чив­шая ста­тус го­ро­да. Со­глас­но вы­со­чай­ше ут­верж­дён­но­му «Уч­реж­де­нию для уп­рав­ле­ния Кав­каз­ско­го края» от 26.4(8.5).1883 года, во­енные от­де­лы лик­ви­ди­ро­ва­ны, об­ласть ста­ла де­лить­ся не­по­сред­ствен­но на ок­ру­га: в начале XX века - Авар­ский, Ан­дий­ский, Гу­ниб­ский, Дар­гин­ский, Ка­зи­ку­мух­ский, Кай­та­го-Та­ба­са­ран­ский, Кю­рин­ский, Са­мур­ский, Те­мир-Хан-Шу­рин­ский. Соз­да­ние Дагестанской области в со­ста­ве Российской им­пе­рии по­ло­жи­тель­но ска­за­лось на раз­ви­тии эко­но­ми­ки, ин­фра­струк­ту­ры, куль­ту­ры. Её на­се­ле­нию боль­ше не уг­ро­жа­ли во­енные втор­же­ния, пре­кра­ти­лись фе­одальные меж­до­усо­би­цы и на­бе­ги, по­сте­пен­но пре­кра­ти­лась ра­бо­тор­гов­ля.

Земледелием и скотоводством (главным образом овцеводством) было занято 95% населения Дагестанской области. Основные сельскохозяйственные куль­ту­ры - пше­ни­ца, яч­мень, рис, ку­ку­ру­за. С по­яв­ле­ни­ем в Дагестанской области во 2-й половине XIX века русских кре­сть­ян -пе­ре­се­лен­цев ста­ли воз­де­лы­вать­ся кар­то­фель, то­ма­ты, свёк­ла и другие куль­ту­ры. Зна­чительную роль иг­ра­ли ви­но­гра­дар­ст­во и ви­но­де­лие (ви­но­град и ви­но вы­во­зи­лись в Ка­зань, Рос­тов, Мо­ск­ву, на Ни­же­го­род­скую яр­мар­ку). Раз­ви­тие тек­стиль­ной промышленности в Рос­сии да­ло тол­чок раз­ве­де­нию ма­ре­ны (осо­бен­но в Дер­бен­те и его ок­ре­ст­но­стях). Мас­те­ра-юве­ли­ры аула Ку­ба­чи, Ка­зи­ку­мух­ско­го округа и др. в конце XIX века пред­став­ля­ли свои из­де­лия на об­ще­рос­сий­ские промышленные вы­став­ки и на все­мир­ные вы­став­ки. Раз­ви­тию Дагестанской области спо­соб­ст­во­ва­ла по­строй­ка ли­ний Бес­лан - Пет­ровск-Порт (1894) и Пет­ровск-Порт - Ба­лад­жа­ры (1900) Вла­ди­кав­каз­ской железной дороги, свя­зав­шей Дагестанскую область с центральными рай­она­ми Рос­сии, Ба­ку, Гроз­ным. В ию­ле 1914 года Дагестанская область объ­яв­ле­на на по­ло­же­нии чрез­вы­чай­ной ох­ра­ны, в ав­гу­сте вве­де­но во­енное по­ло­же­ние. В пе­ри­од 1-й ми­ро­вой вой­ны 2 кавказских пол­ка, сфор­ми­ро­ван­ных из да­ге­стан­цев, вое­ва­ли в со­ста­ве «Ди­кой ди­ви­зии». 1.5.1918 года ча­сти РККА всту­пи­ли в Те­мир-Хан-Шу­ру, был об­ра­зо­ван Дагестанский об­ласт­ной во­енно-ре­во­люционный комитет. В сентябре 1918 года Дагестанская область бы­ла за­ня­та вой­ска­ми Л.Ф. Би­че­ра­хо­ва (смотри в статье Би­че­ра­хо­вы) и Н. Тар­ков­ско­го, ле­том 1918 года на тер­ри­то­рию Дагестанской области вторг­лись турецкие вой­ска, но по Муд­рос­ско­му пе­ре­ми­рию 1918 года они бы­ли вы­ве­де­ны, а власть передана Гор­ско­му пра­ви­тель­ст­ву (смотри Гор­ские пра­ви­тель­ст­ва). В ию­ле 1919 года Дагестанская область за­ня­та Доб­ро­воль­чес­кой ар­ми­ей (власть на тер­ри­то­рии бывшей рес­пуб­ли­ки пе­ре­шла к временному пра­ви­те­лю Да­ге­ста­на генерал-майору М.М. Ха­ли­ло­ву), в мар­те 1920 года бо́ль­шая часть Дагестанской области пе­ре­шла под конт­роль РККА. 20.1.1921 года Дагестанская область пре­об­ра­зо­ва­на в Да­ге­стан­скую АССР. Осе­нью 1920 - вес­ной 1921 годов на тер­ри­то­рии Дагестанской области про­ис­хо­ди­ло вос­ста­ние под руководством Н. Го­цин­ско­го.

Иллюстрации:

Герб ДО. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)