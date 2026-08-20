ДАФНА (др.-греч. Δάφνη)

Небольшой город в 8 км к югу от Антиохии-на-Оронте.

вое название получил в честь нимфы Дафны , по преданию, превратившейся здесь в лавр, чтобы избежать ухаживаний Аполлона (по другой версии, это произошло в Дельфах). Дафна была окружена прекрасными лавровыми и кипарисовыми рощами, которые украшали фонтаны и источники. Селевк I Никатор посвятил эту местность Аполлону и построил храм в честь его и Артемиды; жрецы в нем назначались царем. Храм обладал правом убежища, в августе при нем проводились игры.

Помпей увеличил площадь Дафны. В римский период она становится излюбленным местом отдыха знати, там находятся роскошные виллы и императорский дворец. Дафна подверглась разрушению из-за землетрясения в 37 г. н.э. Дафна пользовалась сомнительной репутацией, в IV в. Либаний клеймит проводившиеся там праздники и игры за аморальность. При раскопках в Дафне обнаружены театр и несколько роскошных вилл с мозаиками, особый интерес представляет «Дом Менандра», а бордюр мозаики «Мегалопсихея» изображает путь из Антиохии в Дафну.

Иллюстрации :

Мозаика. Времена года - Лето.

Мозаика. Битва греков с амазонками.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев