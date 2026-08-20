ДАДУ

ДАДУ - столица государства Юань (1271-1368 годы), на территории современного города Пекин.

Рас­коп­ки с 1964 года.

Ос­но­ван в 1267 году Ху­би­ла­ем на тер­ри­то­рии города Чжун­ду, сто­ли­цы раз­гром­лен­но­го мон­го­ла­ми государства Цзинь, строи­тель­ст­во за­вер­ше­но в 1276 году. Соз­дан по об­раз­цу древ­них китайских сто­лиц: в пла­не - квад­рат, вклю­чал 3 «го­ро­да», от­де­лён­ных сте­на­ми: Внеш­ний, Им­пе­ра­тор­ский и Двор­цо­вый («За­прет­ный»). Сте­на Внеш­не­го го­ро­да (28600 м) гли­но­бит­ная; в восточной час­ти - рын­ки, до­ма, скла­ды, в центральной - пру­ды, храм, па­вильо­ны, баш­ни. В Императорском го­ро­де (сте­на около 10 тысяч м) - слу­жеб­ные по­ме­ще­ния и особ­ня­ки чле­нов императорской се­мьи, в его западной час­ти - пруд, двор­цы им­пе­рат­ри­цы (Лун­фу­гун) и на­след­ни­ка (Син­шэн­гун). Че­рез пруд пе­ре­ки­ну­то 2 мос­та, по­се­ре­ди­не был ост­ро­вок. Внут­ри не­го - Двор­цо­вый го­род с кир­пич­ной сте­ной около 4500 м и 4 баш­ня­ми по уг­лам; в его южной час­ти - зал Да­мин, где им­пера­тор про­во­дил ау­ди­ен­ции, в се­вер­ной - па­виль­он Даань, где он при­ни­мал са­нов­ни­ков.

В 1368 году Чжу Юань­чжан за­хва­тил Даду и пе­ре­име­но­вал его в Бэй­пин, в 1403 году его сын Чжу Ди пе­ре­име­но­вал сто­ли­цу в Бэй­дзин, в 1430 году она бы­ла ос­тав­ле­на, а но­вая ос­но­ва­на в Нан­ки­не.

Сре­ди на­хо­док - ка­мен­ная чер­ниль­ни­ца для ту­ши, над­пи­си на кам­не и кир­пи­че, из­де­лия из фар­фо­ра.

Иллюстрации:

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