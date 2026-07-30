ДАЦАН

ДАЦАН - первоначально в тибетском, монгольском, бурятском, калмыкском буддизме название факультетов учебного заведения при монастырях; позднее в бурятском буддизме - название самого монастыря.

Дацан пред­на­зна­ча­ет­ся для жиз­ни и ре­лигиозной прак­ти­ки мо­на­хов, вхо­дя­щих в об­щи­ну - санг­ху, а так­же для обу­че­ния мо­ло­дых по­слуш­ни­ков (ху­ва­ра­ков). В со­от­вет­ст­вии с эти­ми це­ля­ми, Дацаны тра­ди­ци­он­но де­лят­ся на «учеб­ные» (ти­бетское - шад­да) и «от­шель­ни­че­ские» (дуб­да). В Бу­ря­тии и Ту­ве встре­ча­ют­ся Дацаны толь­ко пер­во­го ти­па. С точ­ки зре­ния ти­по­ло­гии за­строй­ки раз­ли­ча­ют­ся Дацаны «ху­ре» с коль­це­вым пла­ном (ха­рак­тер­ным для стоя­нок ко­чев­ни­ков), Дацаны «су­мэ» китайского ти­па с ре­гу­ляр­ным пла­ном смеж­ных дво­ров, Дацаны «хит» ти­бетского ти­па (в гор­ных об­лас­тях) с главным хра­мом на вер­ши­не го­ры.

Со­глас­но пра­ви­лам, Дацан воз­во­дит­ся обыч­но в от­да­ле­нии от на­се­лён­ных мест, вбли­зи во­до­ёмов и пред­став­ля­ет со­бой пря­мо­уголь­ное ого­ро­жен­ное ме­сто, стро­го ори­ен­ти­ро­ван­ное по сто­ро­нам све­та. В цен­тре на­хо­дит­ся со­бор­ный храм (цок­чен-ду­ган), где про­во­дят­ся еже­днев­ные служ­бы при уча­стии всех мо­на­хов. Во­круг центрального ду­га­на мо­гут рас­по­ла­гать­ся ду­га­ны отдельных фа­куль­те­тов: цан­нит, жуд­ба (ак­па), дуйн­кор, же­дор, лам­рим и ман­ба, на ко­то­рых изу­ча­лись фи­ло­со­фия, ло­ги­ка, ас­т­ро­ло­гия, ме­ди­ци­на и другие дис­ци­п­ли­ны. По­ми­мо хра­мов-фа­куль­те­тов как внут­ри ог­ра­ды, так и за её пре­де­ла­ми мо­гут рас­по­ла­гать­ся хра­мы-су­мэ (лха­ка­ны), по­свя­щён­ные куль­ту отдельных бо­жеств. Ря­дом с цок­че­ном обыч­но воз­дви­га­ют­ся су­бур­га­ны (санскритское - сту­па, ти­бетское - чор­тен) - куль­то­вые со­ору­же­ния, рас­смат­ри­вае­мые как сим­во­лическая вер­ти­каль­ная мо­дель Все­лен­ной, пред­став­ляю­щие со­бой ре­ли­к­ва­рии или ме­мо­риа­лы .

Пер­вые Дацаны в Бу­ря­тии и Ту­ве раз­ме­ща­лись в вой­лоч­ных юр­тах, обыч­но при став­ке пра­ви­те­ля ро­до­вых эт­нических групп, и пе­ре­ко­чё­вы­ва­ли вме­сте с ней. В 1741 года ос­но­ван Цон­голь­ский (Хил­ган­туй­ский) Дацан - пер­вый ста­цио­нар­ный Дацан в За­бай­ка­лье.

В конце 1930-х годов, в ре­зуль­та­те ан­ти­ре­ли­ги­оз­ной по­ли­ти­ки советской вла­сти, все Дацаны в СССР бы­ли за­кры­ты или раз­ру­ше­ны. Многие ла­мы и ак­тив­ные ве­рую­щие из ми­рян бы­ли под­верг­ну­ты ре­прес­си­ям , фи­зи­че­ски унич­то­же­ны; зна­чительное чис­ло ус­пе­ло эмиг­ри­ро­вать. В начале XXI века в Бу­ря­тии, в Усть-Ор­дын­ском Бу­рят­ском и Агин­ском Бу­рят­ском ав­то­ном­ных ок­ру­гах, в Кал­мы­кии и Ту­ве воз­ро­ж­де­ны и дей­ст­ву­ют ряд да­ца­нов.

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