ДАЦАН
ДАЦАН - первоначально в тибетском, монгольском, бурятском, калмыкском буддизме название факультетов учебного заведения при монастырях; позднее в бурятском буддизме - название самого монастыря.
Дацан предназначается для жизни и религиозной практики монахов, входящих в общину - сангху, а также для обучения молодых послушников (хувараков). В соответствии с этими целями, Дацаны традиционно делятся на «учебные» (тибетское - шадда) и «отшельнические» (дубда). В Бурятии и Туве встречаются Дацаны только первого типа. С точки зрения типологии застройки различаются Дацаны «хуре» с кольцевым планом (характерным для стоянок кочевников), Дацаны «сумэ» китайского типа с регулярным планом смежных дворов, Дацаны «хит» тибетского типа (в горных областях) с главным храмом на вершине горы.
Согласно правилам, Дацан возводится обычно в отдалении от населённых мест, вблизи водоёмов и представляет собой прямоугольное огороженное место, строго ориентированное по сторонам света. В центре находится соборный храм (цокчен-дуган), где проводятся ежедневные службы при участии всех монахов. Вокруг центрального дугана могут располагаться дуганы отдельных факультетов: цаннит, жудба (акпа), дуйнкор, жедор, ламрим и манба, на которых изучались философия, логика, астрология, медицина и другие дисциплины. Помимо храмов-факультетов как внутри ограды, так и за её пределами могут располагаться храмы-сумэ (лхаканы), посвящённые культу отдельных божеств. Рядом с цокченом обычно воздвигаются субурганы (санскритское - ступа, тибетское - чортен) - культовые сооружения, рассматриваемые как символическая вертикальная модель Вселенной, представляющие собой реликварии или мемориалы.
Первые Дацаны в Бурятии и Туве размещались в войлочных юртах, обычно при ставке правителя родовых этнических групп, и перекочёвывали вместе с ней. В 1741 года основан Цонгольский (Хилгантуйский) Дацан - первый стационарный Дацан в Забайкалье.
В конце 1930-х годов, в результате антирелигиозной политики советской власти, все Дацаны в СССР были закрыты или разрушены. Многие ламы и активные верующие из мирян были подвергнуты репрессиям, физически уничтожены; значительное число успело эмигрировать. В начале XXI века в Бурятии, в Усть-Ордынском Бурятском и Агинском Бурятском автономных округах, в Калмыкии и Туве возрождены и действуют ряд дацанов.