ЦЫРКУН Нина Александровна

Киновед, переводчик, член редколлегии журналов «Киноведческие записки», «Искусство кино», «Вестник ВГИК». Зав. Отделом современного экранного искусства НИИ киноискусства ВГИК, старший научный сотрудник, кандидат философских наук, доктор искусствоведения. Автор более 600 рецензий и научных статей по истории и теории кино, а также монографий.

Сочинения:

Разрушение разума. М., 1986;

Элизабет Тейлор. М., 1997;

Армен Джигарханян в кино и в жизни. М., 2000;

Раненый зверь. Пьер-Паоло Пазолини и его фильмы. М., 2010;

Из Парижа с любовью. Люк Бессон и его фильмы. М., 2011;

Раневская. М., 2011;

Американский кинокомикс. Эволюция жанра. М., 2014;

Девятое искусство. Режиссерские дебюты в российском кино XXI века. Saarbrueken: Lambert Academic Publ., 2015.