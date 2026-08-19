ЦВЕТАЕВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА

Писательница, мемуарист. Сестра поэтессы М.И. Цветаевой .

Дореволюционный период

Отец – Иван Владимирович Цветаев , крупный искусствовед, профессор Московского университета, с 1901 года глава Румянцевского музея, организатор в 1912 году Музея изящных искусств (ныне ГМИИ им. А.С. Пушкина) . Мать – талантливая пианистка Мария Александровна Мейн. Анастасия была на два года младше своей знаменитой впоследствии сестры Марины. По воспоминаниям сестер, по отношению к детям отец был гораздо мягче матери, которая была строгой и даже суровой женщиной. У девочек были единокровные брат и сестра Андрей и Валерия, дети отца от первого брака. Марина и Ася проходили начальное обучение дома. С 1902 по 1906 год они вместе с матерью, чье здоровье стало ухудшаться из-за проявившейся чахотки, жили в Италии, Швейцарии и Германии, где также учились, а затем в Ялте. В 1906 году в Тарусе, где Цветаевы любили проводить лето, Мария Александровна скончалась. С ее смертью порядок во многом покинул дом Цветаевых, отцу зачастую было непросто справляться с двумя девочками, заботу о которых большей частью несли сменявшие друг друга гувернантки. После возвращения в Москву девочки стали посещать частную гимназию Брюхоненко.

После нее в 17-летнем возрасте Анастасия обвенчалась со столь же юным Борисом Трухачевым. Летом того же 1912 года на свет появился их сын Андрей. Однако брак не продержался долго, через несколько лет супруги расстались. В 1915 году Цветаева стала женой инженера Маврикия Минца, вместе они жили в Александрове. В 1916 году у пары родился сын Алексей.

В это же время берет свое начало литературное творчество младшей Цветаевой. В 1915 году она дебютировала в печати с произведением «Королевские размышления», где чувствовалось влияние философии Ницше. В следующем году вышла книга Анастасии Ивановны «Дым, дым и дым».

После революции

После революционных событий 1917 года Марина и Анастасия с семьей уехали в Коктебель к Максу Волошину . В Крыму младшую Цветаеву ждали потрясения: в том же году умер ее супруг Маврикий Александрович, а через несколько месяцев от дизентерии скончался их сын Алексей.

В начале 1920-х уже одна Анастасия Ивановна возвратилась в родную Москву, где меняла одну работу на другую, при этом продолжая литературную деятельность. В 1921 году она при поддержке друзей была принята в Союз писателей. Современники отмечали, что в эти годы она стала все больше обращаться к религии. При этом творческая судьба Цветаевой складывалась далеко непросто. Ее книги, написанные во второй половине 1920-х годов («Голодная эпопея», «SOS, или Созвездие Скорпиона»), не вышли в печать и впоследствии были изъяты органами госбезопасности, однако она не прекратила писать. В 1927 году Анастасия Ивановна посетила Максима Горького в Италии, повидалась во Франции со старшей сестрой, которая ранее эмигрировала вместе с мужем и дочерью. Это была их последняя встреча.

В 1933 году Цветаева несколько месяцев провела в тюрьме из-за знакомства с другим арестованным, обвиняемым в контрреволюционных действиях. Однако содействие таких крупных литераторов, как Горький и Пастернак , помогло ей выйти на свободу. После этого до 1937 года Анастасия Ивановна трудилась учителем немецкого на областном комбинате иностранных языков. Тогда последовал второй арест писательницы по старому обвинению, ему подвергся и ее сын Андрей. Многие произведения Цветаевой были уничтожены. В начале 1938 года Анастасия Ивановна была осуждена на 10 лет лагерей за контрреволюционную деятельность. Наказание она отбывала в Бамлаге, где трудилась на самых различных работах. Справиться помогали создаваемые ею стихи. Сын Андрей также получил 10 лет, однако добился сокращения своего срока.

По выходу из лагеря Андрей обосновался с семьей в вологодском Печаткино. Сюда же перебралась после освобождения в 1947 году и его мать. Однако через несколько лет последовал третий арест Анастасии Ивановны, в результате которого она была сослана в Новосибирскую область. Была освобождена в 1954 году, после чего еще два года прожила в месте ссылки. Ее сын в то же время отбыл свой второй срок, после чего переехал в Павлодар, туда же уехала и Цветаева. В 1959 году она была реабилитирована, после чего начала поиски могилы сестры в Елабуге. На местном кладбище она установила крест на предполагаемом захоронении.

В 1961 году Анастасия Ивановна вернулась в родной город. В этот период началась ее работа над ставшими знаменитыми «Воспоминаниями». Тогда же она предпринимала попытки восстановления ее уничтоженных сочинений. В 1979 году Цветаева перебралась в квартиру на Большой Спасской, где и жила в свои последние годы. Она продолжала публиковать свои мемуары и художественные произведения.

Со второй половины 1980-х Анастасия Ивановна добивалась создания дома-музея своей сестры. Его открытие прошло осенью 1992 года. На следующий год писательница скончалась, немного не дожив до своего 99-летия. Она была погребена на московском Ваганьковском кладбище. Через 20 лет после ее кончины в Павлодаре появился музей Анастасии Цветаевой.