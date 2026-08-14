CУВА

Cýва ( англ., фидж. Suva) — столица Фиджи , главный город и экономический центр. Расположен на юго-восточном берегу о. Вити Леву. Численность населения — 93 970 человек, агломерации — 185 913 человек (2017). Административный центр британской колониальной власти с 1877 (официально с 1882), с 1970 столица Фиджи. Важную роль в экономике играет индийская диаспора.

Библиотека Карнеги (1909), комплекс правительственных зданий в стиле ар-деко (1937–1939), парламент в традиционном меланезийском стиле (1992). Музей Фиджи (1904). Многочисленные парки.

Основной кампус Южнотихоокеанского университета, Национальный университет Фиджи.

Главный порт страны. Международный аэропорт Наусори (создан ВМФ США в 1942).

Лит. : Mamak A. Pluralism and Social Change in Suva City. Ph. D. Manola (Hi.), 1974. А. А. Исэров.