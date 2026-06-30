ЦИБУЛЬСКИЙ ЗАХАРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Ранние годы

Захарий Михайлович родился 23 марта 1817 г. в с. Балахтинское. Происходил из крестьян. Отец был волостным писарем. Окончил начальную школу. В одиннадцатилетнем возрасте поступил на работу помощником волостного писаря, затем трудился в Ачинском окружном суде, позднее – на канцелярской должности Тобольске.

Купец-золотопромышленник

С 1840-х гг. Ц. устроился на должность управляющего приисками к Рязанову, впоследствии перешел на работу в золотопромышленную компанию «Красильников и Бобков». Женитьба на дочери Е.Д. Бобкова укрепила положение Ц., который получил вместе с женой золотые прииски в Енисейской губ. и дом в Томске. С 1846 г. перешел в купечество 2-й гильдии, с 1867 г. – в 1-ю гильдию. С 1877 г. – коммерции советник.

Совместно со своими компаньонами Ц. учредил компанию «Цибульский, Озеров и К°». В 1882 г. Ц. и П.В. Михайлов открыли кирпичный завод. Предприятие должно было производить кирпич для сооружения Императорского Томского университета.

Общественная деятельность и благотворительность

В разные годы Ц. занимал важные для города должности. Был гласным Томской городской думы, в 1879 – 1882 гг. исполнял должность Томского городского головы.

С 1847 г. – почетный старшина томского Мариинского детского приюта. Жена Ц. была попечительницей приюта. В этот же год возглавил губернский тюремный комитет.

Финансировал строительство церквей. На его средства была построена церковь в улусе Чебаки Ачинского округа Енисейской губ., деревянная церковь во имя Христа Спасителя в центральной пересыльной тюрьме.

С 1873 г. – почетный блюститель по хозяйственной части Томской духовной семинарии, с 1877 г. – первый почетный попечитель реального училища. Пожертвовал 100 тыс. руб. на открытие Томского университета.

В 1882 г. Ц. и А.П. Карнаков представляли Томск на коронации императора Александра III, подарил монарху серебряное блюдо.

Умер Ц. 14 декабря 1882 г. в Томске.

Семья

Супруга – Федосья Емельяновна Бобкова – владелица двухэтажного каменного дома в Томске, золотых приисков в Алтайском горном округе. Слыла благотворительницей. Семья выделила 150 тыс. руб. на строительство Троицкого кафедрального собора. В браке детей не было. На воспитании находился подброшенный младенец Аркадий. После смерти супругов их имущество унаследовал двоюродный брат И.М. Иваницкий.