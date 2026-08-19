ЧУЙКОВ Василий Иванович

Советский военачальник, маршал Советского Союза (1955). Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Родился в многодетной крестьянской семье в селе Серебряные Пруды Тульской губернии (ныне районный центр Московской области). Окончил четырехклассную церковно-приходскую школу и в 12 лет вынужден был уйти на заработки в Петербург. Работал мальчиком в частных банях, затем учеником в мастерской по производству шпор. В сентябре 1917 г. был зачислен матросом в учебно-минный отряд в Кронштадте. В 1918 г. поступил курсантом на Первые московские военно-инструкторские курсы РККА. Осенью 1918 г. был послан командовать взводом, а затем ротой на Южном фронте. Назначен помощником командира полка, а затем в возрасте 19 лет и командиром полка. Сражался на Восточном и Западном фронтах. Был ранен. В 19211925 гг.— слушатель Военной академии им. М. В. Фрунзе, в 1927 г. окончил восточный факультет этой же академии, в 1936 г. окончил академические курсы при Военной академии механизации и моторизации. Командовал различными соединениями. С 1927 по 1929 гг. находился в Китае на военно-дипломатической работе. Осенью 1939 г. возглавлял 4-ю армию во время похода в Западную Белоруссию. Зимой 1939-1940 гг. участвовал в совет-скофинской войне в должности командующего 9-й армией. С декабря 1940 г. по март 1942 г. находился в Китае в качестве военного атташе и главного военного советника при главнокомандующем Чан Кайши. Вернувшись на Родину, получил назначение на должность заместителя командующего 1-й Резервной армией, находившейся под Тулой, где до июля 1942 г. занимался подготовкой войск. В июле 1942 г. армию В. И. Чуйкова переименовали в 64-ю и перебросили на Дон для боевых действий на сталинградском направлении. Уже в ходе боев в армию был назначен новый командующий — М. С. Шумилов, а В. И. Чуйков с 11 сентября 1942 г. вступил в командование 62-й армией Сталинградского фронта. 62-я и 64-я армии стали оплотом обороны Сталинграда. Командующий 62-й армией генерал-лейтенант В. И. Чуйков (справа) и член Военного совета армии дивизионный комиссар К. А. Гуров беседу-ют со знаменитым cталинградским снайпером Василием Зайцевым При назначении командармом В. И. Чуйков сказал: «Клянусь, из города не уйду. Мы отстоим Сталинград или там погибнем». Он избрал тактику максимального сближения с противником, чтобы немецкая авиация не могла свободно бомбить порядки его армии. Командный пункт Чуйкова находился всего в 300-500 м от линии окопов, т. е. фактически на передовой. Несколько раз штабу армии приходилось брать в руки автоматы и отражать атаки противника. Еще одним тактическим приемом В. И. Чуйкова в Сталинграде стало использование небольших штурмовых групп. Они постоянно контратаковали противника, не давая ему закрепиться в разрушенных кварталах. Немецкие солдаты жаловались в своих письмах: «Здесь мы боимся русских даже мертвых. Это ад». Бойцы и командиры 62-й армии не только выстояли в обороне, но и активно участвовали в контрнаступлении. После победы в Сталинградской битве, небольшого отдыха и пополнения 62-я армия вновь была переброшена на фронт. В апреле 1943 г. она была переименована в 8-ю гвардейскую армию, командующим которой В. И. Чуйков оставался до конца войны. С боями командарм и его армия прошли от Сталинграда до Берлина в составе Юго-Западного, 2-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов. В наступательных операциях, как и в обороне Сталинграда, в полной степени проявился мужественный, твердый, решительный и властный характер командарма. К нерадивым подчиненным, по собственным воспоминаниям, он иногда применял такую меру «воспитательного воздействия» как трость. Нередко Чуйкову приходилось действовать на направлении главного удара фронта. Командарм стремился постоянно изучать противника, выискивать его слабые стороны, не допускать шаблона в собственных действиях, применять неожиданные приемы. Все эти качества проявились во время освобождения Запорожья, Одессы и других городов. В марте 1944 г. В. И. Чуйков был удостоен звания Героя Советского Союза. Летом 1944 г. армия Чуйкова сумела захватить на Висле Магнушевский плацдарм, ставший затем основным для наступления 1-го Белорусского фронта через всю Польшу к границам Германии. В январе-феврале 1945 г. 8-я гвардейская армия вместе с соседними соединениями участвовала в стремительном наступлении к Одеру, а затем штур-мовала сильно укрепленный немецкий гарнизон в городе Познань. В апреле 1945 г. Чуйков стал дважды Героем Советского Союза. В Берлинской операции (апрель-май 1945 г.) 8-я гвардейская армия также действовала на направлении главного удара. В боях за германскую столицу Чуйков активно использовал опыт уличных боев, полученный им в Сталинграде. Соединения его армии вели бои в районе имперской канцелярии и бункера Гитлера. 1 мая 1945 г. немецкие парламентеры вышли на переговоры об условиях капитуляции именно в расположение штаба В. И. Чуйкова, и здесь 2 мая в 10 часов 30 минут начальник Берлинского гарнизона генерал Вейдлинг подписал приказ немецким войскам прекратить огонь и сдать оружие победителям. После войны В. И. Чуйков служил на различных командных должностях. С 1945 по 1953 гг.— 1-й заместитель, затем главнокомандующий советской группой войск и глава советской военной администрации в Восточной Германии; в 1953-1960 гг.— командующий войсками Киевского военного округа; в 19601964 гг.— главнокомандующий сухопутными войсками и заместитель министра обороны СССР; в 19641972 гг.— начальник Гражданской обороны СССР. В 19721982 гг.— генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. В 1955 г. В. И. Чуйкову присвоено воинское звание Маршал Советского Союза. Похоронен В. И. Чуйков, по его завещанию, на Мамаевом кургане в Волгограде — там, где шли самые ожесточенные бои и где располагался командный пункт 62-й армии.