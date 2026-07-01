ЧУКОВСКИЙ КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ

Русский писатель и поэт, доктор филологических наук, наиболее известен своими произведениями для детей («Айболит», «Мойдодыр» и др.). Лауреат Ленинской Премии (1962).

Биография

Родился 19 марта 1882 года в Петербурге в семье крестьянки Екатерины Корнейчуковой и студента Эммануила Левенсона. Его родители прожили вместе несколько лет, однако официально свои отношения не оформляли. Когда Николаю было два года, отец ушел из семьи, и они с матерью переехали в Одессу. Какое-то время Николай Корнейчуков учился в Одесской гимназии, из которой, как утверждал сам писатель, был отчислен из-за низкого происхождения. Параллельно Николай занимался самообразованием, изучал английский язык. Вскоре после начала литературной деятельности стал использовать псевдоним «Корней Чуковский», который после революции принял в качестве официального имени и фамилии.

В 1901 году Чуковский начал печататься в газете «Одесские новости». В 1902 году в качестве корреспондента газеты был направлен в Лондон, где прожил около года. По возвращении в Россию поселился в Петербурге.

В 1903 году женился на Марии Арон-Беровне Гольдфельд (1880-1955). Их дети: писатель и переводчик Николай (1904-1965), писатель и диссидент Лидия (1907-1996), Борис (1910-1941), Мария (1920-1931).

В 1905 году Чуковский начал издавать сатирический журнал «Сигнал», однако после 4 выпусков издание было закрыто, а сам Чуковский попал под суд за «Оскорбление величества», однако был оправдан.

В 1906 году Чуковский переезжает в финское местечко Куоккала (ныне – Репино в Ленинградской обл.), где знакомится с художником Ильей Репиным, писателем Владимиром Короленко, поэтом Владимиром Маяковским и др. В это время Чуковский начинает заниматься литературной критикой, критикуя «бульварную литературу» и защищая футуристов от нападок традиционных критиков. В 1916 году Чуковский вместе с делегацией Государственной Думы посещает Англию. В 1917 году пишет предисловие к книге Джона Паттерсона «С Еврейским отрядом в Галлиполи». В это же время он начинает заниматься детской литературой, издав в 1916 году сборник «Ёлка» и написав в том же году сказку «Крокодил».

После революции Чуковский продолжает заниматься литературной критикой. В 1917 году он начинает многолетнюю работу над монографией о Некрасове, за которую в 1962 году он удостоится Ленинской премии. В 1926 году под его редакцией выходит первое в Советском Союзе собрание сочинений писателя. В 20-х годах Чуковский продолжает заниматься сказками, выпустив в 1923 году «Мойдодыра» и «Тараканище», а в 1924-м - «Бармалея». Однако в 1928 году детские произведения Чуковского подверглись критике со стороны Надежды Крупской, из-за чего он был вынужден более чем на десять лет прервать работу над сказками.

В 1930-х годах Чуковский активно занимался переводами английских и американских авторов на русский язык (М. Твен, О. Уайльд, Р. Киплинг и др.). В 1936 году была издана его монография «Искусство перевода».

В послевоенные годы Чуковский, ставший к тому времени обладателем Ордена Ленина и Ленинской Премии, жил большей частью в своей даче в Переделкино. В 1968 году вышла в свет его книга «Вавилонская башня и другие древние легенды», представлявшая собой адаптацию Библии для детей. Однако после скандала практически весь тираж книги был конфискован и уничтожен.

Корней Чуковский скончался 28 октября 1968 года. Похоронен в Переделкино.

Творчество

Сказки:

Собачье царство (1912)

Крокодил (1916)

Тараканище (1921)

Мойдодыр (1923)

Муха-Цокотуха (1924)

Чудо-дерево (1924)

Бармалей (1925)

Путаница (1926)

Телефон (1926)

Федорино горе (1926)

Айболит (1929)

Топтыгин и Лиса (1934)

Одолеем Бармалея! (1942)

Приключения Бибигона (1945—1946)

Английские народные песенки

Краденое солнце

Приключения белой мышки

Топтыгин и Луна

Цыплёнок

Что сделала Мура, когда ей прочли сказку «Чудо-дерево»

Филологические работы:

Искусство Перевода, М., 1936.

Живой как жизнь, М., 1962.

Литературоведческие работы:

От Чехова до наших дней. Литературные портреты. Характеристики. СПб., 1908. Мастерство Некрасова. М., 1952.

Часть сказок Чуковского была экранизирована, некоторые из них неоднократно:

1927 — м/ф «Тараканище»

1938 — «Доктор Айболит» (реж. Владимир Немоляев)

1939 — м/ф «Мойдодыр» (реж. Иван Иванов-Вано)

1939 — м/ф «Лимпопо» (реж. Леонид Амальрик, Владимир Полковников)

1941 — м/ф «Бармалей» (реж. Леонид Амальрик, Владимир Полковников)

1943 — м/ф «Краденое солнце» (реж. Иван Иванов-Вано)

1944 — м/ф «Телефон» (реж. Михаил Цехановский) — изображён художником в качестве автора

1946 — м/ф «Павлиний хвост» (реж. Леонид Амальрик, Владимир Полковников)

1954 — м/ф «Мойдодыр» (реж. Иван Иванов-Вано)

1960 — м/ф «Муха-Цокотуха» (реж. Борис Дёжкин)

1963 — м/ф «Тараканище» (реж. Владимир Полковников)

1966 — «Айболит-66» (реж. Ролан Быков)

1973 — м/ф «Айболит и Бармалей» (реж. Наталия Червинская)

1974 — м/ф «Федорино горе» (реж. Наталия Червинская)

1974— м/ф «Путаница» («Весёлая карусель» № 6)

1976 — м/ф «Муха-Цокотуха» (реж. Борис Степанцев)

1978 — м/ф «Краденое солнце» (реж. Натан Лернер)

1981 — м/ф «Бибигон»

1982 — м/ф «Путаница»

1983 — м/ф «От двух до пяти»

1984 — м/ф «Ваня и крокодил»

1985 — м/ф «Доктор Айболит» (реж. Давид Черкасский)

1985 — м/ф «Чудо-дерево» («Весёлая карусель» № 16)

1985 — к/м «Телефон» (реж. Игорь Минаев)

Память

В честь Корнея Чуковского названы улицы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Чебоксарах и Одессе. Памятник писателю установлен вблизи его дома-музея в Переделкино. Кроме этого известен целый ряд монументов, посвященных персонажам сказок Чуковского. Например, памятник Мойдодыру можно встретить в Москве, Казани и Великом Новгороде. Памятник Айболиту – в Анапе и Вильнюсе. Самый известный из подобных монументов – фонтан «Бармалей» в Сталинграде, ставший одним из символов Сталинградской битвы. В 1950-х годах фонтан был снесен, в настоящее время в Волгограде находится две неточные реплики.