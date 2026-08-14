ЧИЖОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Выдающийся российский публицист, ученый-математик, искусствовед, крупный промышленник, финансист, издатель.

Федор Васильевич Чижов родился 11 марта 1811 года в Костроме, в семье преподавателя гимназии В.В. Чижова, происходившего из духовного сословия и У.Д. Чижовой (Ивановой), дочери обедневшего дворянина, воспитывавшейся в семье своего дальнего родственника - графа И.А. Толстого. У Федора было три младших сестры. Впоследствии (1822) отец Чижова получил право потомственного дворянства. Крестным мальчика стал Ф.И. Толстой-Американец , в честь которого он получил свое имя.

С детства Чижов проявлял способности к математике. В 1823 году семья Чижовых переехала в Петербург, а в 1829 году Федор поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. Во время учебы в университете Чижов участвовал в литературно-философском прозападническом кружке А.В. Никитенко . В 1832 году окончил университет, имея степень кандидата физико-математических наук, и начал преподавать там математические дисциплины. Средств на жизнь едва хватало, и Федор Васильевич занимался репетиторством. Работая под руководством академика М.В. Остроградского, Чижов в 1836 году защитил магистерскую диссертацию и получил должность профессора в университете. До конца 1830-х Чижов опубликовал множество работ в области математики и механики, а также начал обращаться к сфере гуманитарных знаний – литературе, этике и эстетике. К 1840 году интересы Чижова полностью перешли в плоскость гуманитарных областей, что заставило его уйти из университета. Чижов увлекся политикой, философией, историей, словесностью. Его также интересовала история мирового искусства, изучать которую он в 1841 году уехал за границу.

Из стран Западной Европы более всего Чижова привлекла Италия. Там он работал над историей Венецианской республики, знакомился с произведениями искусства и памятниками архитектуры. В Риме Чижов познакомился и подружился с Н.В. Гоголем и Н.М. Языковым . Завязалась дружба молодого ученого с живописцем А.А. Ивановым, которая чрезвычайно взаимно обогатила обоих.

В Италии, благодаря Языкову, Чижов познакомился с течением славянофильства. Последующие поездки в Чехию, Далмацию, Черногорию еще более увлекли Чижова идеями славянофильства и панславизма. Кроме того, Чижов решился на оказание практической помощи братской Далмации. Он нелегально перевез в город Порой православные иконы, церковные облачения и богослужебные книги от костромского благотворителя П.В. Голубкова на сумму в три тысячи рублей. За это на Чижова поступил первый донос в Третье отделение.

В 1844 году он отправился в Париж, где познакомился с представителями польских партий и французских общественно-политических движений. Там он познакомился с А. Мицкевичем , увлекся его идеями.

В 1845 году Чижов снова посетил южнославянские страны: Боснию, Хорватию, Сербию, Славонию. Свои путевые впечатления, встречи с видными южнославянскими литераторами и общественно-политическими деятелями путешественник описал в дневнике. Вскоре Чижов отправился в Москву, чтобы лично познакомиться с московскими членами славянофильского кружка.

В Москве профессор Чижов познакомился с семьями славянофилов Елагиных, Свербеевых, Аксаковых, Хомяковых. Восторженное отношение к славянофильству вскоре сменилось трезвой оценкой недостатков этого течения. Чижов критиковал славянофилов за их инертность и созерцательность, призывая к активному общественному деланию. Чижов предлагал соединить идеи славянофильства и лучший практический западный опыт, в частности, в деле просвещения и развития технических знаний в России. Будучи убежденным противником монархического строя, Чижов считал федеративную славянскую республику идеалом политического устройства.

Вскоре представилась возможность заявить о своих взглядах с общественной трибуны: Чижову предложили стать редактором обновленного «Русского вестника». В 1846 году он вновь отправился за границу в поисках корреспондентов для будущего издания. Однако, по возвращении в Россию в мае 1847 года он был арестован и вскоре выслан на Украину без права проживания в столицах.

В украинской ссылке Чижов занялся новым для него делом. В 1850 году он взял в аренду тутовые плантации в Триполье и начал активно налаживать производство шелка-сырца. Как человек основательный, Чижов посетил лучшие плантации юга России и даже поработал сам в качестве ученика и рядового работника на одной из них. Чижов стремился вовлечь в перспективное производство местных крестьян и помещиков, раздавая им саженцы тутовых деревьев и личинки шелкопряда. Кроме того, при своих плантациях он организовал практическую школу для мальчиков – будущих шелководов.

В 1853 году Чижов обобщил свой опыт в книге «Письма о шелководстве», изданной в Петербурге и удостоенной медали Московского общества сельского хозяйства.

В 1855 году, после смерти императора Николая I и политических изменений в стране, славянофилы начали издание журнала «Русская беседа». В нем Чижову удалось опубликовать свои «Заметки путешественника по славянским странам» и несколько статей о западном искусстве и русской иконописи, ставших своего рода манифестом эстетических взглядов славянофилов. В 1857 году Российская Императорская Академия художеств удостоила Ф. В. Чижова звания вольного общника, а в 1858 году его избрали действительным членом «Общества любителей российской словесности».

В 1857 году Чижов получил разрешение перебраться в Москву, где начался новый период его деятельности: отныне ему предстояла огромная практическая работа по проведению в жизнь социально-экономической программы славянофильства. Это была, по выражению Чижова, «черновая, поденная работа». На этой почве Чижов тесно сблизился с представителями торговой и промышленной Москвы, разделявшими взгляды славянофилов на будущее общественно-политического развития России. Перспективным и приоритетным Чижов считал развитие национальной промышленности, политику протекционизма, рациональное использование природных богатств, решение проблем бездорожья и создание разветвленной транспортной сети.

В 1858 году Чижов начал редактировать новый журнал «Вестник промышленности» и приложение к нему, газету «Акционер». В середине 60-х Чижов вел специальные экономические выпуски в газете И.С. Аксакова «День». В 1867 году основал на деньги московских купцов и промышленников новую политико-экономическую газету «Москва».

В 1858 году произошло знакомство Ф.В. Чижова с А.И. Дельвигом . Вскоре Чижов, Дельвиг и костромичи братья Шиповы учредили Общество Московско-Троицкой железной дороги. Свои капиталы в это общество вложили состоятельные купцы-откупщики И.Ф. Мамонтов и Н.Г. Рюмин. Общество было создано с целью постройки в России первой частной железной дороги силами исключительно русских рабочих, русских инженеров и на капиталы русских купцов. Предварительно Чижов и Мамонтов просчитали окупаемость дороги весьма оригинальным способом: группы студентов по шесть человек круглосуточно подсчитывали количество всех прохожих и проезжающих по Троицкому шоссе в Троице-Сергиеву Лавру и обратно. В дежурствах принимал участие и юный Савва Мамонтов, также будущий строитель этой дороги и душеприказчик Ф.В. Чижова. Вскоре Высочайшее разрешение на постройку дороги было получено . Чижов счел необходимым обязательную открытую отчетность по движению денежных средств акционеров дороги через публикации в газете «Акционер».

Первая очередь железной дороги была пущена 18 августа 1862 года из Москвы до Сергиева Посада. Первая частная русская железная дорога получилась образцовой по надежности, благоустроенности, бережливости денежных вложений и прозрачности отчетов. В 1870 году было построено продолжение дороги до Ярославля, а в 1872 году была проложена узкая колея до Вологды.

В 1869 году московские вкладчики образовали товарищество для покупки Московско-Курской железной дороги, председателем которого избрали Чижова. Впоследствии он стал председателем правления дороги.

Финансовая деятельность Чижова в сфере железнодорожного строительства дала ему необходимый опыт и подняла его авторитет в финансовых кругах. В 1866 году пайщики избрали Чижова председателем правления учрежденного ими Московского купеческого банка, а в 1869 году он стал руководителем Московского купеческого общества взаимного кредита.

Интерес Чижова к транспортной сфере не ограничивался строительством железных дорог. В середине 1870-х он стал инициатором создания Архангельско-Мурманского срочного пароходства, осуществлявшего навигацию по Белому морю и Северному Ледовитому океану. Это его начинание, как и учреждение Беломорского и Северо-Двинского акционерного общества, стало шагом к осуществлению давней идеи Чижова об оживлении русского Севера и активном освоении его богатств. Чижов ратовал за равномерное развитие в хозяйственном отношении всех областей России, критиковал чрезмерную централизацию властных структур и общественных институтов. Отсутствие последовательно проводимой политики протекционизма он считал одной из причин медленного и неравномерного развития страны. Большие надежды Чижов возлагал на земства, на широкое и активное участие в их деятельности новой силы – российских промышленников и купцов. Чижов считал необходимым и неотложным делом развитие и реформирование системы технического образования в России и сам внес весомый вклад в это направление.

Весь свой нажитый капитал Ф. В. Чижов в конце своей жизни завещал на благородные цели создания новых учебных заведений в России. Своим душеприказчикам – С.И. Мамонтову и А.Д. Поленову - он поручил вложить накопленные им средства в учреждение и содержание пяти профессионально-технических учебных заведений в Костроме, Кологриве, Чухломе и Макарьеве. Средние и одно высшее училища, технического, сельскохозяйственного и медицинского профиля были открыты в 1892-1897 годах. Они стали образцовыми на тот момент российскими образовательными учреждениями, имевшими превосходную материальную базу, высококвалифицированный преподавательский состав, развитую инфраструктуру. Обучение велось на платной основе, плата была невысокой. Неимущие ученики освобождались от платы и получали пособия. Выпускники училищ впоследствии стали выдающимися инженерами, хозяйственниками и учеными.

Федор Васильевич Чижов умер в Москве 14 ноября 1877 года в своем кабинете за рабочим столом. Это был человек энциклопедических знаний и фантастической работоспособности. Блестящий математик, талантливый искусствовед, философ, политик и общественный деятель, рискованный и удачливый финансист, бережливый и прагматичный хозяйственник, благотворитель и патриот. Человек будущего, опередивший свое время.

Его могила до 1829 года находилась в Свято-Даниловом монастыре . После закрытия обители надгробие исчезло, а место погребения затерялось.

Имя Чижова сегодня носит Костромской энергетический техникум. Электропоезд - экспресс Ярославской железной дороги называется «Федор Чижов». В Костроме в 2011 году заложен камень в основание памятника Ф.В. Чижову.