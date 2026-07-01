ЧИРКОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА

Российский историк. Кандидат исторических наук (2010), старший научный сотрудник Научно-исторического архива Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родилась 1 июля 1978 года в Ленинграде. В 2000 году окончила исторический факультет Ленинградского государственного университета.

С 2000 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. С 2014 года – старший научный сотрудник, ответственный хранитель Западноевропейской секции Научно-исторического архива.

В 2004–2005 годах вела курс лекций по латинской палеографии на историческом факультете Российской христианской гуманитарной академии.

В 2005–2007 годах читала лекции по истории средневековой культуры в Молодежном центре Государственного Эрмитажа.

В 2007–2008 годах читала лекции по истории средневековой культуры на малом факультет Петербургского института иудаики.

С 2007 года проводит занятия в рамках архивной практики со студентами ПетрГУ, МГУ, СПбГУ и других вузов по материалам Западноевропейской секции Научно-исторического архива СПбИИ РАН.

В 2008 году преподавала латинский язык на юридическом факультете Балтийского института экологии, политики и права.

В 2010 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Документы папской канцелярии XI – начала XIV в. в собраниях Санкт-Петербурга: идентификация, источниковедческий анализ».

Автор более 20 научных публикаций. В область научных интересов входят история Западной Европы XI–XIII веков, средневековая дипломатика, латинская палеография.

Сочинения

Грамоты XIII в. приората Сент-Фуа в Куломье из собрания СПбИИ РАН // Вспомогательные исторические дисциплины. 2002. Вып. 28;

Две малые буллы Александра III (1159–1181) и Луция III (1181–1185), адресованные фламандскому монастырю Сен-Бертен, в собрании Н.П.Лихачева // ВИД. 2005. Вып. 29;

Документы папской канцелярии XI–XIII вв. в собрании академика Н. П. Лихачева: К вопросу о формировании коллекции // Труды объединенного научного совета по гуманитарным проблемам и историко-культурному наследию 2012. СПб.: «Наука», 2013. С. 76-91;

К истории изучения документов папской канцелярии в России (XIX—XX) // ВИД. Т. 32. СПб., 2013;

Как однажды в Шампани цензиву предпочли феоду (Казус первой половины XIII в.) // Казус: Уникальное и индивидуальное в истории. Вып. 7 (2005). М.: Наука, 2006;

Канцелярские пометы в документах апостольской канцелярии XIII – начала XIV в. (по материалам петербургских собраний) // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 35. СПб.: «Дм.Буланин», 2016;

Можно ли рисовать на папских привилегиях? (Казус конца XII века) // Пространство рукописи. От формы внешней к форме внутренней. Материалы конференции (Москва, ИВИ РАН, февраль 2009 г.) / Под ред. О.И.Тогоевой, И.Н.Данилевского. М., 2010;

Можно ли рисовать на папских привилегиях? (Казус конца XII века) // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории — 2010-2013 / Под ред. О.И. Тогоевой и И.Н. Данилевского. Вып. 10. М.: Наука, 2015. С. 29-58;

Папские буллы XI—XIII вв. из собраний Санкт-Петербурга, адресованные французским церквям и монастырям (обзор коллекции) // Проблемы антиковедения и медиевистики. Вып. 2: К 30-летию кафедры истории Древнего мира и Средних веков Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского. Н. Новгород: ННГУ; Нижегородский гуманитарный центр, 2006;

Послания папы Александра III (1159—1181) из архива Генуэзской республики в собрании РНБ // ВИД. 2010. Вып. 31;

Три папских послания времен александринской схизмы: риторика и реалии // Война и сакральность: Материалы Четвертых международных научных чтений «Мир и война: культурные контексты социальной агрессии» (Санкт-Петербург – Выборг – Старая Ладога, 1–4 октября 2009 г.) / Под ред. И.О.Ермаченко, С.М.Капилупи. М.; СПб., 2010;

Французские акты XI—XIII веков из собрания Н.П.Лихачева: К вопросу о формировании коллекции // Наследие Николая Петровича Лихачева. (Труды Государственного Эрмитажа, LXX). СПб., 2014;