ЧИХАЧЕВ НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ

- военно-морской и государственный деятель, адмирал флота, управляющий Морским министерством.

Служба на флоте и государственная деятельность

Происходил из дворянской семьи, отцом его был капитан 2 ранга, что и предопределило всю его дальнейшую судьбу. В 11 лет его отдали для обучения в морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. В 1848 г. Николай окончил корпус с присвоением звания мичмана. Свою службу он начала на парусно-винтовом фрегате «Архимед», входивший в состав Балтийского флота. В 1850 г. на корвете «Оливуца» Чихачев отправился в дальнее плавания к берегам Охотского моря для охраны вод от иностранных браконьеров. За время многомесячного перехода мичман Н.Чихачев получил опыт океанских плаваний, и после прибытия к месту назначения написал рапорт о переходе в Амурскую экспедицию под командованием Г.И. Невельского, занимавшегося тщательным исследованием края и установлением контактов с местным населением. В ходе нескольких разведывательных экспедиций Николай Матвеевич собрал много географических и этнографических сведений о низовьях Амура и местных жителях. В 1853 г. Чихачев получил звание лейтенанта, а также орден св. Владимира 4-й степени. На следующий год он стал командиром транспорта «Иртыш» и и кроме этого занимался строительством оборонительных укреплений в Петропавловском. В 1855 г. под его командованием проходила эвакуация гарнизона. В конце года Чихачев был назначен состоять по особым поручениям при генерал-губернаторе Восточной Сибири Н.Н.Муравьеве, а на следующий год стал начальником штаба Сибирской флотилии. В 1857 г. на пароходе «Америка» Николай Матвеевич вместе с вице-адмиралом Е.В.Путятиным совершил плавание из Николаевска в Шанхай. После этого он оставляет Дальний Восток и возвращается на службу в Балтийский флот. В 1860 г. Чихачев стал адъютантом генерал-адмиралу Константина Николаевича, а с 1862 г. он был назначен директором Русского общества пароходства и торговли. В 1867 г. получил звание контр-адмирала. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. занимался обороной Одессы, а также делами Дунайской флотилии, игравшей немаловажную роль в снабжении русской армии. В 1881 г. указом императора был назначен начальником флота и Морского ведомства, с 1884 г. - начальник Главного Морского штаба, с 1888 до 1896 г. – управляющий морским министерством. За время его управления морским ведомством было немало сделано для укрепления военно-морского флота и связанной с ним инфраструктуры. Чихачев лично курировал строительство нового военно-морского порта на Балтике в г. Либава , впоследствии получившего имя Александра III. При нем проводились обширные гидрографические исследования, а также строились броненосные корабли. С 1896 г. вошел в состав Государственного совета. Согласно завещанию Чихачев был похоронен в родовом склепе рядом с церковью Тихвинской иконы Божьей Матери (дер. Добрывичи), куда его тело доставили на царском поезде в знак признания особых заслуг перед Отечеством.