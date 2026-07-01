ЧИЧЕРИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Биография и военная служба

Происходил из русского дворянского рода Чичериных. Его отцом был генерал Василий Николаевич. Домашним воспитанием юного Александра занимался Малерб. Затем в возрасте 12 лет он поступил в Пажеский корпус , который окончил в 1809 г. и начал проходить военную службу в Лейб-Гвардейском Семеновском полку. В 1811 г. дослужился до чина поручика, служил в 9-й роте под командованием П.Пущина. В марте 1812 г. русские гвардейские части выдвинулись из Санкт-Петербурга в Вильно для защиты рубежей от надвигавшегося вторжения французов. Во время похода Чичерин повздорил с Николаем Муравьевым, из-за чего между ними едва не случилась дуэль, конфликт удалось замять, и в конце марта Александр Васильевич временно вступил в командование 9-ой ротой. Семеновский полк большую часть кампании Отечественной войны 1812 г. находился в резерве и долгое время не встречался с неприятелем, первым сражением, в котором участвовали гвардейцы, стала знаменитая Бородинская битва. Семеновцы и здесь располагались в резерве и лишь после оставления русскими частями батареи под командованием Н.Н. Раевского, приняли на себя удар французской тяжелой кавалерии. В сентябре 1812 г. в военном лагере под Подольском Чичерин встретился со своим отцом Василием Николаевичем , занимавшего пост заместителя начальника Московского ополчения. Александр Васильевич участвовал в сражении под Малоярославцем, Семеновский полк преследовал неприятеля до границ Российской империи, а затем продолжил свой боевой путь в Европе, дойдя до Парижа. Гвардейцы храбро сражались при Лютцене, Баутцене, Кульме, последний бой стал последним в жизни Чичерина. 16 августа 1813 г. стрелки 3-го батальона получили приказ атаковать противника, засевшего на одной из вершин Богемских гор. Бой продолжался не один день, Чичерин для того, чтобы подбодрить солдат взобрался на пень, накинул свой плащ на саблю и размахивал им, созывая их для новой атаки противника, когда он был смертельно ранен вражеской пулей в правый бок. Александра Васильевича поместили в госпиталь под Прагой, в котором он накануне своей смерти попросил отдать раненым солдатам полка 500 рублей. После кончины Чичерина вместе с 45 русскими солдатами и офицерами похоронили в братской могиле в предместье под Прагой. В 1906 г. захоронение перенесли на Ольшанское протестантское кладбище. Памятью о нем служит табличка с именем, установленная на здании Пажеского корпуса.