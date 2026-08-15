ЧЕТВЕРТЫЙ ЛАТЕРАНСКИЙ СОБОР
По счету католической церкви, 12-й вселенский собор, созванный в 1215 г. папой Иннокентием III и знаменовавший собой апогей могущества папства и развития средневекового христианского общества.
Получил свое название от Латеранского дворца Папы в Риме
К XIII в. христианство было распространено далеко на Восток Европы, Константинополь сокрушен, в Святой Земле все еще существовали христианские государства, а григорианская реформа в значительной степени очистила христианство и церковь от порочных практик.
Собор был одним из самых представительных за всю историю соборов. Для участия в нем собрались 412 епископов, 800 аббатов из 80 церковных провинций. Важнейшим вопросом, рассматривавшийся на соборе, был вопрос об осуждении ереси катаров. Катары были преданы анафеме, их учение развинчено. Было подтверждено, что только члены духовенства могут совершать таинства, а Господь был признан единственным творцом всего сущего.
На соборе обсуждалась возможность подготовки нового крестового похода, поскольку в 1187 г. христиане потеряли Иерусалим. На соборе было предписано мусульманам и евреям носить отличительные знаки; также им было запрещено занимать какие-либо властные посты. Ряд канонов описывал поведение клириков. Снова анафеме были преданы симония и николаитство, подтверждена необходимость целибата. Епископам было запрещено принудительно собирать пожертвования, а также жить в роскоши.
Были определены отношения внутри церкви. Было установлено, что каждый год в митрополии должен созываться синод для выборов епископов. На соборе было дано четкое определение таинств: исповеди и причастия. Всем мирянам предписывалось раз в год причащаться, публичная исповедь была заменена персональной. Кроме того, таинством был объявлен брак. Собор осудил ордалии и запретил их использование. На соборе была предпринята попытка закрепить все успехи, которых добилась григорианская реформа, а также сделать христианизацию Европы более глубокой.
Иллюстрации:
Латеранский дворец в Риме.
Автор статьи: Г. А. Шмидт