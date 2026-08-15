ЧЕТВЕРТЫЙ ЛАТЕРАНСКИЙ СОБОР

По счету католической церкви, 12-й вселенский собор, созванный в 1215 г. папой Иннокентием III и знаменовавший собой апогей могущества папства и развития средневекового христианского общества.

Получил свое название от Латеранского дворца Папы в Риме

К XIII в. христианство было распространено далеко на Восток Европы, Константинополь сокрушен, в Святой Земле все еще существовали христианские государства, а григорианская реформа в значительной степени очистила христианство и церковь от порочных практик.

Собор был одним из самых представительных за всю историю соборов. Для участия в нем собрались 412 епископов, 800 аббатов из 80 церковных провинций. Важнейшим вопросом, рассматривавшийся на соборе, был вопрос об осуждении ереси катаров . Катары были преданы анафеме, их учение развинчено. Было подтверждено, что только члены духовенства могут совершать таинства, а Господь был признан единственным творцом всего сущего.

На соборе обсуждалась возможность подготовки нового крестового похода, поскольку в 1187 г. христиане потеряли Иерусалим. На соборе было предписано мусульманам и евреям носить отличительные знаки; также им было запрещено занимать какие-либо властные посты. Ряд канонов описывал поведение клириков. Снова анафеме были преданы симония и николаитство, подтверждена необходимость целибата. Епископам было запрещено принудительно собирать пожертвования, а также жить в роскоши.

Были определены отношения внутри церкви. Было установлено, что каждый год в митрополии должен созываться синод для выборов епископов. На соборе было дано четкое определение таинств: исповеди и причастия. Всем мирянам предписывалось раз в год причащаться, публичная исповедь была заменена персональной. Кроме того, таинством был объявлен брак. Собор осудил ордалии и запретил их использование. На соборе была предпринята попытка закрепить все успехи, которых добилась григорианская реформа, а также сделать христианизацию Европы более глубокой.

Иллюстрации:

Латеранский дворец в Риме.

Автор статьи: Г. А. Шмидт