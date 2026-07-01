ЧЕШСКАЯ РАДИКАЛЬНО-ПРОГРЕССИСТСКАЯ ПАРТИЯ

Политическая партия, существовавшая в период конца XIX – начала ХХ вв. в Чешских землях Австро-Венгерской империи. Была основана 4 апреля 1897 г. в Праге после отделения группы прогрессистов от Национальной партии свободомыслящих (т.н. младочехов). Главным идеологом партии был чешский политик Антонин Гайн (1868-1949). Также членами партии были Алоиз Гайн (1870-1953), Игнац Гайн (1862-1943), Антонин Клоуда (1871-1961), Антонин Чижек (1865-1897), Антонин Калина (1870-1922) и др.

Предыстория создания

Истоки партии лежат в некогда едином прогрессистском движении, возникшем в самом начале 1890-х гг. из среды чешского студенчества, оппозиционно настроенного по отношению к властям Австро-Венгрии. Выделение радикальных прогрессистов из единого движения и институализация их собственной партии произошли после выборов в Рейхсрат в марте 1897 г., фактически разделивших прогрессистов на два самостоятельных политических течения. Группа братьев Гайнов выступила в поддержку кандидатов от социал-демократической партии как гарантов демократизации политической системы. Вторая же группа прогрессистов, объединившаяся вокруг фигуры Алоиза Рашина (1867-1923), оказывала безоговорочную поддержку младочехам. Крыло Рашина осталось в младочешской партии в качестве радикального государственно-правового направления.

История и программа партии

Этот конфликт интересов побудил Антонина Гайна к созданию собственной радикально-прогрессистской партии. Большинство ее членов представляло собой молодых интеллигентов, вышедших из мелкобуржуазной среды. Своих сторонников партия находила среди мелких предпринимателей и интеллигенции, имеющей радикальную национальную ориентацию. Кроме того, их поддерживали мелкие производители и небольшая часть националистически настроенных рабочих. Печатным органом партии стал еженедельник «Независимость» (Samostatnost), просуществовавший в спектре чешской политической журналистики вплоть до Первой мировой войны.

В идейном плане Радикально-прогрессистская партия придерживалась довольно разнообразных взглядов, периодически занимая то более левую позицию, то сближаясь с группой А. Рашина. Самый общий идеологический фундамент партии был заложен Антонином Гайном в редакционной статье первого номера журнала «Самостатность». Гайн определил в ней границы понятия «прогресс», заключавшиеся в восстановлении чешского государства в его исторических границах и свободу народа. Кроме того, он утверждал необходимость соблюдения в Чешских землях всех демократических свобод с политическим, социальным, культурным и экономическим равноправием людей обоих полов. Также важными принципами прогрессизма, по мнению Гайна, были свободное развитие способностей индивида, мирное урегулирование социального антагонизма в обществе и защита рабочего класса и средних слоёв ремесленников и крестьянства от агрессии крупного капитала.

В дальнейшем развитие партии проходило сложным путем. Во-первых, она стремилась определить границы своих программных требований, во-вторых, должна была бороться с постоянно возникающими внутри нее фракциями и противостоять внутренней раздробленности. Сложные отношения с социал-демократической партией провоцировали пересмотр социальной программы радикальных прогрессистов, что также способствовало усилению внутренней оппозиции и подрывало единство партии.

Программные документы радикально-прогрессистской партии и особенно опубликованная в 1900 г. школьная программа были очень амбициозными и совсем не принимали во внимание ее минимальные практические возможности. Радикальные прогрессисты рассматривали все сферы чешской общественной жизни через призму национального вопроса, который, по их мнению, состоял из политической, культурной, социальной и экономической составляющих. Только успешное взаимодействие этих сфер общественной жизни могло обеспечить Чехии достойное существование. Огромное значение для формирования национальных традиций признавалось за культурным и языковым вопросами, которым в программных документах радикальных прогрессистов отводилась решающая роль. В свою очередь самым основополагающим и действенным органом культурного развития для радикальных прогрессистов виделась школа. Поэтому они утверждали, что школьный вопрос необходимо было поднять на уровень национального вопроса исключительной важности. Руководствуясь этими убеждениями, радикально-прогрессистская партия и создала в 1900 г. специальную школьную программу. Согласно ей, обучение предполагалось вести только на родном для учеников языке.

Радикальные прогрессисты выступали за сближение трех земель Чешской короны, культурное единство Чехии, Моравии и Силезии и их автономию в рамках Австрийской империи. Историческое государственное право Чешских земель в трактовке радикальных прогрессистов вовсе не означало возврата к тем временам, когда существовало собственное чешское государство. Его следует трактовать скорее как политическое и культурное единство.

Партия видела одной из своих главных целей социальное возрождение чешской нации. При этом классовая борьба и революционные средства в достижении общественных перемен отвергались как чересчур радикальные. Радикальные прогрессисты опирались на образование и просвещение как средства подъема нации. Большое значение партия придавала введению всеобщего избирательного права.

Распад партии

В партии имелось левое крыло, рупором которого были журналы «Hlas» и «Lid», возглавляемое Иржи Паком (1865-1918) и Алоизом Гайном. В эту фракцию также входили некоторые рабочие, такие как Войтех Дундр (1879-1957) и Эмил Сиротек (1874-1936). В 1903 г. рабочие-сторонники радикальных прогрессистов практически поголовно перешли в социал-демократическую партию. Вскоре из состава партии вышла и фракция Алоиза Гайна, присоединившись к реалистам Т.Г. Масарика. Эта группа прогрессистов не разделяла негативного отношения партии к социал-демократам, которых радикальные прогрессисты критиковали за недостаточный патриотизм и национализм. Уход левой оппозиции сильнее всего ослабил радикально-прогрессистскую партию и во многом подтолкнул к ее дальнейшему слиянию с государственно-правовой партией в апреле 1908 г.