ЧЕШСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-СОЦИАЛЬНАЯ ПАРТИЯ

Политическая партия, существовавшая в Чешских землях Австро-Венгрии в конце ХIХ – начале ХХ в.

История и программа партии

Партия была основана в 1898 г. Вацлавом Клофачем (1868-1942) в качестве национальной оппозиции чешской социал-демократии. Ее основы были заложены еще в 1897 г., когда сформировалось движение национальных рабочих, но лишь год спустя партия заявила о себе как о независимом игроке на политической сцене Австро-Венгрии. Исходной точкой ее существования можно назвать 30 марта 1898 г. Именно в этот день состоялось первое массовое выступление чешских национальных рабочих. Импульсом к созданию самостоятельной политической партии стало антигосударственно-правовое заявление социал-демократов в Рейхсрате, которым они подчеркнули свое отрицательное отношение к идее восстановления чешского государственного права. Это, безусловно, вызвало сильнейшее разочарование национально настроенных молодых политиков.

В чешском политическом лагере того времени партия представляла собой одну из самых националистически настроенных и многочисленных мелкобуржуазных сил. Являясь единственным приверженцем доктрины радикального национализма, она объединяла в своем стане различные социальные слои: от национально настроенных рабочих до представителей чешской интеллигенции.

9-11 апреля 1898 г. состоялся учредительный съезд Чешской национальной социальной партии, на котором была принята ее первая программа. Она носила достаточно эклектичный характер, обусловленный пестрым социальным составом партии.

Печатным органом национальных социалистов стал журнал «Чески дельник» («Český dělnik»), начавший издаваться в 1897 г. По мере расширения влияния партии выходили и другие печатные органы: «Ческе дельницке листы» («České dělnické listy»), «Народни социализм» («Národní socialism»), «Пробужени» («Probužení»), «Впршед» («Vpřed»), «Покрок» («Pokrok») и др. Автором большей части публикаций для этих изданий был Вацлав Клофач. В 1907 г. большая часть этих изданий была заменена центральным печатным органом партии – ежедневной газетой «Ческе слово» («České slovo»).

1-3 апреля 1899 г. была проведена Первая чешская земская конференция национальной социальной партии, на которой Вацлав Клофач выступил с речью «Почему мы являемся национальными социалистами», в которой объяснял мотивы создания и цели новой партии, «объединившей два слагаемых: национальное и социальное»: «Мы хотим жить свободными как рабочие, но также мы хотим жить свободными как народ». Своей тактикой партия избирала путь эволюционных преобразований, отрицая революционные методы борьбы за социальные и национальные права чехов и классовую борьбу, называя свой социализм «кооперативным».

С 11 по 16 апреля 1900 г. в Праге прошел второй съезд национальной социальной партии, на котором программа 1898 г. была дополнена предложением коммунально-социальной реформы, резолюцией по охране рабочего законодательства и положением о тактике взаимоотношений с другими политическими силами. В коммунальной программе помимо стандартного требования о введении всеобщего избирательного права национальные социалисты предлагали реформировать социально-экономическую структуру общества, думая расширить и узаконить экспроприационное право, а также передавая в руки общественности полицию.

Своими единственными союзниками на чешской политической арене национальные социалисты видели прогрессистов: радикально-прогрессистскую и государственно-правовую партии, тоже выступавших против венского централизма. Однако, Клофач подчеркивал различия в тактике: национальные социалисты, по его мнению, были сосредоточены «на достижении реальных целей, а не на теории и догмах».

Способом общения партии Клофача с массами были уличные митинги, собиравшие порой до пятидесяти тысяч сторонников. В этом плане национальные социалисты безоговорочно превосходили своих политических конкурентов, а сам Клофач видел в этой поддержке улиц параллель с движением таборов.

Неотъемлемой частью идеологии национальных социалистов был антисемитизм. Прежде всего, они выступали против гегемонии еврейского капитала в финансовой сфере империи, рассматривая его как капитал международный.

В 1900 г. партия участвовала в выборах в парламент и получила 4 депутатских мандата, вступив, таким образом, в сферу официальной политики. Новые обстоятельства требовали корректировки программных требований. В ходе обсуждения новой программы внутри партии обострились противоречия, и произошел раскол на два лагеря. Камнем преткновения стал вопрос о собственности на средства производства.

В результате в 1902 г. на третьем съезде партии была принята новая программа, большое внимание уделявшая интересам мелких производителей, сельскохозяйственных рабочих. Отдельно была прописана школьная и культурная программа. Тем самым партия все больше отходила от статуса «рабочей», представляя интересы мелкобуржуазных слоев общества.

Первое десятилетие ХХ в. стало сложным периодом для национальных социалистов. Если до введения всеобщего избирательного права в 1907 г. партия переживала этап застоя и поиска новой программы, то с 1908 г. начался период затяжного внутреннего кризиса. Внимание лидера партии Клофача переключилось на внешнюю политику, в частности на Балканы и Россию.

В 1911 г. на очередном съезде была проведена реструктуризация партии по территориальному принципу, большое значение придавалось организации работы на местах. Также была принята аграрная программа, призванная защитить права средних слоев деревни и малоземельных крестьян.

В ноябре 1913 г. состоялся последний довоенный съезд партии национальных социалистов. На нем Клофач подвел итоги, констатировав, что политика конфронтации с социал-демократами не принесла ожидаемых плодов. В связи с чем было решено сменить тактику на позитивную, направленную на объединение политических сил.

Во время Первой мировой войны чешские политики подвергались преследованиям как выразители непатриотических настроений. Чешские газеты, журналы и общественные организации закрывались. В сентябре 1914 г. был арестован Клофач, а в 1916 г. и другие члены партии, что стало сильнейшим ударом для национальных социалистов. По выходе на свободу перед ними встала задача реорганизации партии и поиска новых союзников: в ряды партии вошли анархисты, реалисты, постепенно происходило сближение с социал-демократами.

Результатом перемен стало кардинальное обновление партии, получившей новое название – Чешской социалистической партии.