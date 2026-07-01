ЧЕШСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ПАРТИЯ

Политическая партия, существовавшая в Чешских землях Австро-Венгрии в начале ХХ в. Была сформирована в результате распада некогда единого чешского прогрессистского движения, являвшего частью Национальной партии свободомыслящих (младочехов).

Разложение единого прогрессизма на отдельные независимые партии ускорилось после 1894-1895 гг., когда большинство лидеров движения было осуждено и получило реальные тюремные сроки в ходе судебного процесса над «так называемыми Омладинами» - вымышленной антигосударственной организацией. По выходу из тюрьмы после амнистии, произведенной премьером К. Бадени (1846-1909), многие лидеры прогрессизма не смогли найти общий язык между собой и начали создавать отдельные политические прогрессистские партии.

История и программа партии

Чешская государственно-правовая партия вышла из состава младочехов последней. Это было вызвано тем, что её лидеры А. Рашин (1867-1923), К.С. Сокол (1867-1922), Й. Шкаба (1870-1933), Я. Тршебицкий (1870-1944), Я. Прейсс (1870-1946), К. Бакса (1862-1938) стремились как можно дольше сохранять организационную связь прогрессистов с младочехами. Но делать это становилось сложнее, учитывая все чаще проявлявшуюся лояльность младочешской партии по отношению к австрийской власти. Глубокие и неразрешимые противоречия между радикальным государственно-правовым курсом и младочехами завершились, когда осенью 1898 г. Национальная партия свободомыслящих по тактическим причинам проигнорировала государственно-правовых кандидатов в городской совет г. Праги, выставив против них собственных кандидатов. Возмущенные сторонники Рашина вышли из состава младочехов и 19 февраля 1899 г. основали собственную партию.

Чешская государственно-правовая партия имела достаточно немногочисленную социальную основу. Она опиралась на средних производителей, обладавших капиталом, и защищала их интересы. Также государственно-правовые прогрессисты занимали крайне националистическую позицию. На первое место они ставили интересы чешского народа, а также настаивали на «экономическом освобождении от всех нечешских элементов», как правило, имея в виду еврейских капиталистов. Партия с трудом пыталась закрепиться в рядах мелкого предпринимательства, которое до тех пор не имело собственных политических представителей. Интеллектуалов и демократов, большей частью благоприятно оценивавших проявления ассимиляции чехов и евреев, от них отталкивали антисемитские выпады, особенно усилившиеся в период «дела Хилснера» - судебного процесса по обвинению еврея Леопольда Хилснера (1876-1928) в ряде якобы ритуальных убийств.

Об основных политических требованиях Государственно-правовой партии мы можем судить по их единственному официальному документу: программе, принятой на общем съезде представителей партии 19 февраля 1899 г. и опубликованной печатным кооперативом «Независимость» (Neodvislost). В ней по ряду вопросов представлены конкретные требования партии. В частности, К.С.Сокол рассматривал в ней государственно-правовой вопрос, Карел Бакса – вопрос о политических свободах и социально-экономической политике, культуре. Государственно-правовые прогрессисты в своей программе отдельно останавливались на проблемах жизни таких социальных слоев чешского общества как предприниматели, рабочие, крестьяне, а также женщины, равноправия которых с мужчинами добивались члены партии. Кроме того, в программе отражен взгляд партии на проблему отделения церкви от государства. Вопросам культуры и школьного образования также уделено значительное внимание.

Общий посыл государственно-правовой партии состоял в стремлении добиться независимости Чешских земель. Поэтому она активно боролась против централизаторской политики австрийского правительства и стремилась всячески защищать национальные права чешского народа. Государственно-правовые прогрессисты считали, что чешскому языку принадлежит первое место в землях Чешской короны, что необходимо поддерживать чешское национальное меньшинство на территориях, заселенных немцами, а также защищать чехов от «вредоносной деятельности» евреев». Они отвергали такой инструмент законодательной власти как Рейхсрат, как действующий исключительно в целях централизаторской австрийской политики. Хотя они и обещали гарантию равноправия для всех народностей, чешский язык, по их утверждению, должен был занять первое место в Чешских землях. Своей задачей они считали охрану чешского меньшинства. В экономике самым важным считалось достижение «экономического освобождения от всех нечешских элементов».

Государственно-правовые прогрессисты заявляли о необходимости добиваться независимости Чехии, Моравии и Силезии, провозглашали эту независимость своей главной целью. Однако, никаких конкретных решений по этому поводу ими предложено не было, они требовали отделения Чешских земель, и при этом не уточняли средств и формы этого отделения.

Партия стремилась к уважению гражданских свобод, ликвидации привилегий, требовала повысить ответственность чиновников, узаконить всеобщее избирательное право. Они однозначно высказывались против классовой борьбы, за сохранение существующей экономической системы.

Распад партии

В 1901 г. в партии произошел раскол, в результате которого от нее отделилась группа А. Рашина, Я. Тршебицкого и Я. Прейсса. Причиной этого послужил радикальный антисемитизм некоторых членов партии, особенно остро проявившийся в ходе уже упомянутого дела Хилснера, с чем Рашин и др. не были согласны. Это в значительной степени ослабило партию и вызвало необходимость объединения с другой политической силой, что и произошло в 1908 г. Для участия в выборах слабой партии нужна была коалиция, и она начала постепенное сближение с радикальными прогрессистами, а в 1908 г. обе партии объединились в Чешскую государственно-правовую прогрессистскую партию.