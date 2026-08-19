ЧЕРЯЧУКИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Первая мировая война

Начальное образование получил в приходской школе. Учился в Донском кадетском корпусе и Михайловском артиллерийском училище. В 1899 г. окончил Николаевскую академию Генерального штаба, после чего получил чин подъесаулы. 21 ноября 1902 г. назначен обер-офицером для особых поручений при штабе 12-го армейского корпуса. С 1904 по 1910 г. служил в Кронштадте. 6 декабря 1908 г. получил чин полковника. В 1912 г. выехал во Францию для участия в кавалерийских маневрах. 11 декабря 1913 г. стал командиром 11-й Донского казачьего полка, во главе которого встретил Первую мировую войну. В начале 1915 г. был поставлен во главе 2-й Заамурской пограничной конной бригады, проявившей себя в конной атаке в районе Залещиков (Галиция) , опрокинувшей наступление австро-германский войск. С июня 1915 по сентябрь 1917 г. – начальник штаба 4-го кавалерийского корпуса. 6 декабря 1915 г. получил чин генерал-майоры. 25 сентября 1917 г. возглавил 2-ю Сводную казачью дивизию.

Гражданская война и эмиграция

В конце 1917 г. присоединился к А.М. Каледину , после самоубийства которого скрывался в окрестностях станицы Грушевской. Поддержал восстание казаков весной 1918 г., возглавив Западной фронт обороны Новочеркасска. Новый атаман П.Н. Краснов назначил Черячукина в Киев представителем Донского казачьего войска при гетмане П.П. Скоропадском . На этом посту ему удалось подписать соглашение о взаимном признании, а также добиться отправки с Украины оружия и боеприпасов. В августе 1918 г. участвовал в дипломатической миссии к германскому императору Вильгельму II. 30 сентября 1918 г. получил чин генерал-лейтенанта. В 1919 г. был послом в Польше. Донской атаман А.П. Богаевский назначил его в феврале 1920 г. начальником Донского кадетского корпуса. На его плечи легла забота об эвакуации корпуса из Новороссийска на пароходе «Саратов» в Египет, где кадетов разместили близ городка Измаилии. После трех лет пребывания там, по решению англичан, корпус был расформирован, ученики старших класс во главе с Черячукиным отправили в Болгарию. Через год корпус как таковой прекратил существование, а кадеты продолжили учебу в русской гимназии. В 1923 г. Черячукин уехал во Францию в Париж, где стал работать на заводе «Панар-Левассор». Параллельно до 1930 г. выступал в роли председателя Союза донских артиллеристов, занимался изданием казацкого журнала «Атаманский Вестник» (Париж, 1935—1939). До 1934 г. был заместителем А.П. Богаевского. После оккупации и раздела Франции, переехал из Парижа в Ниццу, находившуюся под управлением правительства Виши. Похоронен на русском кладбище Кокад.