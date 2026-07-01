ЧЕРТКОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

Близкий соратник и издатель Л.Н. Толстого , один из лидеров толстовского движения.

Ранние годы

Происходил из семьи аристократов, состоявшей в родстве с другими знатными фамилиями Российской империи. Отец Григорий Иванович был военным и служил трем императорам – Николаю I , Александру II и Александру III , командовал дивизией. Мать Елизавета Ивановна, в девичестве графиня Чернышева-Кругликова, была близким другом государыни Марии Фёдоровны. Серьезно увлекалась религиозными вопросами, в частности, она способствовала распространению в России евангельского движения, пригласив к себе знаменитого протестантского проповедника лорда Гренвилла Редстока.

По примеру отца Владимир Григорьевич, получивший великолепное домашнее образование, стал военным. С 1873 года он проходил службу в Конногвардейском полку. Через несколько лет молодой офицер, до того прожигавший жизнь по примеру сверстников, предался, теперь уже по примеру матери, духовному поиску, который бы смог качественно изменить его жизнь. Он погрузился в чтение религиозных трудов и, прежде всего, обратился к Евангелию. Стараясь жить по-христиански, он не мог дальше выполнять свои обязанности военного. Итогом стала его отставка в 1881 году.

Новая жизнь. Лев Толстой

Обосновавшись в родовом имении Лизиновка, Чертков начал вести простую жизнь, осуждая барство: он жил в комнатке местной школы, вместо своей усадьбы, путешествовал только третьим классом. Основное время он уделял обучению и помощи крестьянам. Все это казалось странным его знатным друзьям и соседям-помещикам. Император Александр III, близкий семье Чертковых и обеспокоенный таким переворотом, установил за Владимиром Григорьевичем негласный полицейский надзор.

Знаковым для последнего стало знакомство в 1883 году с Львом Николаевичем Толстым, который так же, как и его новый друг, совсем недавно пережил глубокий духовный кризис. Чертков и великий писатель быстро и по-настоящему сблизились. С подачи Толстого Владимир Григорьевич вместе с другим толстовцем и публицистом Павлом Бирюковым в 1884 году основал знаменитое издательство «Посредник», которое отвечало за выпуск доступной художественной и воспитательной литературы для обычного народа, а также различных пособий по агрономии, ветеринарии и т.п. Значительную часть публикуемого материала составляли книги самого Льва Николаевича, которые он писал специально для общего и нравственного просвещения простых людей. Помимо издательских забот, Черткова и Толстого объединяла постоянная переписка (впоследствии она была напечатана).

Почти сразу Владимир Григорьевич стал главным соратником великого писателя. Только ему дозволялось входить в кабинет последнего практически всегда. В итоге Чертков стал даже править новые произведения Льва Николаевича. В 1885 году, уехав в Великобританию, Владимир Григорьевич начал публикацию запрещенных на родине сочинений Толстого на английском языке. Среди первых таких произведений был знаменитая толстовская «Исповедь», также в «В чем моя вера?» и др.

Через год Владимир Чертков сочетался браком с Анной Константиновной Дитерихс. Она писала книги для детей и мемуары. У пары родились двое детей – Ольга и Владимир.

Радостные с одной стороны, с другой отношения в семействе Чертковых были сложными. Так, непросто складывалось общение Владимира Григорьевича с матерью. Она приветствовала его духовный переворот, но осторожно относилась к Толстому и его взгляду на христианскую церковь и Евангелие. Однако касательно практических вопросов помощи крестьянам и различным группам верующих мать и сын были едины. Она помогала в его социальной работе. Одними из проявлений последней стали выступления Черткова в защиту официально преследуемых в России духоборцев, чьи идеи были близки толстовцам (последние выступали за непротивление злу насилием, нравственное самосовершенствование, опрощение в быту и против догматов официальной церкви). Эти акции повлекли за собой обыски и решение сослать Черткова в Сибирь. Однако благодаря дружбе его матери с Марией Фёдоровной ссылка была заменена высылкой за границу. В 1897 году Елизавета Ивановна отправилась с сыном в Англию.

Здесь он способствовал переселению русских духоборов в Канаду, а также продолжил свою работу по публикации запрещенных произведений Толстого. Помимо этого, в начале 1900-х Владимир Григорьевич выпускал толстовскую газету «Свободное слово» и «Листки «Свободного слова». Кроме того, в Англии Чертков создал хранилище трудов Льва Толстого. Во время революционных событий в России 1905-1907 годов Владимир Григорьевич выступал против подобных методов борьбы, взывая к христианскому смирению.

В 1907 году ближайший друг Льва Толстого возвратился на родину. Духовная близость соратников и исключительное положение Черткова вызывали проблемы в семье писателя. Если его дочь Александра была сотрудницей отца и убежденной участницей толстовского движения, то его супруга Софья Андреевна, не разделявшая новых идей мужа с их опрощением и отказом от собственности, выступала против Черткова, оттеснявшего ее от мужа. Ситуация ухудшилась в 1900-е, когда имела место борьба близких Толстого за его дневники. Еще больше всех разъединила история с завещанием Льва Николаевича, которое готовил Чертков. Согласно подписанному в 1909 году документу, формальные права на сочинения Толстого доставались в обход супруги дочерям: Александре, а после нее – Татьяне. Реальным же распорядителем был Чертков.

Тяжелейшая ситуация в семье стала одной из причин трагического ухода Льва Николаевича из Ясной Поляны осенью 1910 года. Вскоре мастер скончался на железнодорожной станции Астапово, так и не вернувшись домой.

Поздние годы

В 1911-1912 годах Чертков издал три тома «Посмертных художественных произведений» Льва Толстого. На вырученные от этого средства он выкупил у Толстых часть их земель и передал их яснополянским крестьянам. В 1917-1920 годах Владимир Григорьевич был редактором журнала «Голос Толстого и единение». Кроме того, в 1918 году он стал во главе Объединенного совета религиозных общин и групп. Тогда же Чертков начал работу по подготовке проекта государственного издания полного собрания сочинения Льва Николаевича, в чем ему помогал нарком просвещения Анатолий Луначарский . В 1928 году свет увидел первый том собрания из запланированных девяноста. Всю оставшуюся жизнь Чертков занимался этой работой. Он написал вступление к собранию и успел отредактировать 72 его тома. Последний том сочинений вышел после смерти Владимира Григорьевича, в 1958 году.

В 1920-1930-е годы толстовское движение было практически сведено государством на нет. Осенью 1936 года скончался и его лидер Владимир Чертков. Он был погребен на московском Введенском кладбище.