ЧЕРНЫШОВ Юрий Георгиевич

Родился 25.06.1957, Алтайский край. Окончил Алтайский государственный университет (АлтГУ) в 1979 г.

Кандидатская диссертация : Миф о «золотом веке» в литературе и идеологии поздней Римской республики и раннего принципата (Ленинградский государственный университет, 1985).

Докторская диссертация : Социально-утопические идеи и миф о «золотом веке» в Древнем Риме (Санкт-Петербургский государственный университет, 1993).

Доктор исторических наук, профессор (1995) заведующий кафедрой всеобщей истории и международных отношений исторического факультета Алтайского государственного университета.

Руководитель учебно-научной лаборатории АлтГУ «Алтайская школа политических исследований».

Заместитель главного редактора журнала «Известия Алтайского университета», руководитель Алтайского отделения Российской Ассоциации политической науки.

Специализация – история социальных утопий, история древнего мира.

Сочинения: Автор более 150 опубликованных работ,

Социально-утопические идеи и миф о "золотом веке" в Древнем Риме.Ч. 1. До установления принципата. Новосибирск: изд. НГУ, 1992. 176 с.

Социально-утопические идеи и миф о "золотом веке" в Древнем Риме.Ч. 2. Ранний принципат. Новосибирск: изд. НГУ, 1992. 157 с.

Социально-утопические идеи и миф о "золотом веке" в Древнем Риме. Изд. 2-е, испр. и доп.Ч. 1. До установления принципата. Новосибирск: изд. НГУ, 1994. 176 с.

Социально-утопические идеи и миф о "золотом веке" в Древнем Риме. Изд. 2-е, испр. и доп.Ч. 2. Ранний принципат. Новосибирск: изд. НГУ, 1994. 167 с.

Библиография: Библиография тр. ученых Алтайского государственного ун-та. Вып. 2: Всеобщая история и межд. отношения (1973-2002). Барнаул, 2003.