ЧЕРНЫШЕВ АНДРЕЙ ГАВРИЛОВИЧ

Биография и военная карьера

Старший сын солдата Гренадерской роты лейб-гвардии Преображенского полка Гавриилы Чернышева, служившего в полку с 17 декабря 1741 г. до 1757 г., точное социальное происхождение которого доподлинно неизвестно (в анкете значится московские «барские люди»). Мать звали Анисьей Варламовой. Андрей Гаврилович был отдан в рекруты и прибыл на службу в Санкт-Петербург, где из-за видной внешности его назначили камер-лакеем великого князя Петра Федоровича. К моменту прибытия к русскому двору его невесты Екатерины Алексеевны , он состоял доверенным лицом великого князя и выполнял самые секретные поручения. Чернышев также оказался ей весьма полезен, т.к. помогал молодой Екатерине освоиться при дворе Елизаветы Петровны. В мае 1746 г. камергер, граф П.А. Девиар застиг их в неподобающим положении, о чем незамедлительно доложил российской императрице. На следующий день, Елизавета Петровна приказала арестовать камер-лакея, который был подвергнут самому строгому допросу. При этом следственные действия велись и в отношении не только Екатерины Алексеевны, но и Петра Федоровича. В течение двух лет, Чернышев находился под арестом в Рыбачьей слободе, а в 1748 г. выпущен оттуда и отдан в армию, проходил службу в Оренбургском гарнизоне. После воцарения Петра III, его вернули в Санкт-Петербург, и он получил звание генерал-адъютанта. Во время государственного переворота Чернышев сохранил верность действующему императору, но Екатерина II в знак его прошлой заслуги перед ней и Петром Федоровичем, не тронула его. Однако Андрей Гаврилович подал в отставку с воинской службы. Однако уже в 1773 г. решил вернуться на службу, и был определен обер-комендантом Санкт-Петербурга. Под его руководством в 1779—1785 гг. в Петропавлоской крепости проходили работы по облицовке гранитом, а в 1784—1787 гг. были перестроены Невские ворота и Комендантская пристань. При Павле I должность обер-коменданта была упразднена по указу от 7 ноября 1796 г., Чернышев с этого времени именовался «комендантом». Одновременно новым императором вводилась должность генерал-губернатора Санкт-Петербурга, которому во многом переходили все полномочия прежнего обер-коменданта согласно «Положению военного губернатора, коменданта и всех чинов, по этим должностям касающимся в петербургском гарнизоне» (1797 г.). Андрей Гаврилович получил чин генерал-аншефа, но в начале 1797 г. вышел в отставку и вскоре скончался. Похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры , считавшегося одним из наиболее престижных в это время.