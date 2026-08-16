ЧЕРНЯЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ

Российский историк. Кандидат исторических наук (1986), ведущий научный сотрудник отдела истории революций и общественного движения России Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 10 ноября 1945 года в Ленинграде. В 1973 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета.

С 1967 по 1971 год – младший научный сотрудник Ленинградского государственного исторического архива.

С 1971 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год – Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 1984 года – ученый секретарь сектора истории Великой Октябрьской социалистической революции (в настоящее время – отдел истории революций и общественного движения в России). С 2014 года – ведущий научный сотрудник.

В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Июньский политический кризис 1917 г. в России».

С 2007 по 2011 год – доцент кафедры истории Санкт-Петербургского Государственного архитектурно-строительного университета.

С 2013 года – член Ученого совета СПбИИ РАН.

Автор более 100 научных публикаций. В область научных интересов входят история общественного и рабочего движения, партий, политической мысли, реформ и революций в России, Гражданской войны, послереволюционной эмиграции и сопротивления коммунистическому режиму.

Сочинения

«Исключительно с точки зрения пользы или вреда России». военно-политическая деятельность капитана I ранга барона П.В.Вилькена // Труды III Международных исторических чтений, посвященных памяти проф. Генерального штаба генерал-лейтенанта Николая Николаевича Головина. СПб., 18-20 октября 2012 г. Сб. статей и материалов. СПб., 2013.С.201–223 ;

Барон П.В.Вилькен и его письма с Русско-японской войны // Звезда. 2014. № 11. С. 158–166;

Беженцы и эмигранты из Петрограда в Финляндию // Там же;

Г.К. Граф и его воспоминания о русском монархическом зарубежье // Г.К.Граф. На службе Императорскому Дому России 1917—1941: Воспоминания. СПб., 2004;

Голос из Зарубежной России: беседы с Е.А. Данн (Олехнович) // Нансеновские чтения 2012. СПб., 2014. С. 389–434;

Демократические революции: право и власть // Революционный процесс и общественное сознание. СПб., 2009;

Императорский Дом России в планах нацистской Германии // СПбГАСУ. Доклады 68-й научной конференции профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов университета. СПб., 2011;

Как старый подпольщик встретил своего Христа: И.И.Бунаков (Фондаминский) в России и эмиграции // Политическая история России ХХ века. К 80-летию профессора В. И. Старцева. Сборник науч. трудов. СПб., 2011;

Книга полковника А.З.Грибова о Новороссийских драгунах: история создания и отзывы генералов Н.Н.Головина и К.К.Вилькмана // Труды II Международных исторических чтений памяти профессора, Генерального штаба генерал-лейтенанта Николая Николаевича Головина. СПб., 2012;

Кронштадтские повстанцы, белая эмиграция и антибольшевистское подполье Петрограда // Нансеновские чтения 2008. СПб., 2009;

О факторах формирования взаимоотношений русских беженцев и изгнанников с властями и населением приютивших стран // Нансеновские чтения 2007. СПб., 2008;

Петроград и обретение Финляндией государственной независимости// Санкт-Петербург–Хельсинки. Хельсинки– Санкт-Петербург. 1809–2004. СПб., 2005;

Политика Временного правительства в области права // СПбГАСУ. Доклады 67-й научной конференции профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов университета. СПб., 2010. Ч. 3;

Революция 1917 года и вопрос о престолонаследии // СПбГАСУ. Доклады 66-й научной конференции профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов университета. СПб., 2009. Ч. 3;

Русские узники Компьенского лагеря и их судьбы // Нансеновские чтения 2009. СПб., 2010;

Русско-японская война глазами офицера российского флота: Письма барона П.В. Вилькена // Маленький человек и большая война в истории России. СПб.: Изд. Нестор история, 2014. С. 232–246;

Слепухинские чтения // Петербургский исторический журнал. 2014. №4. С. 304–314;

Союз соперников: Россия и Великобритания в канун Революции 1917 года // СПбГАСУ. Доклады 65-й научной конференции профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов университета. СПб., 2008. Ч. 3;

Финляндия и антибольшевистское движение в Петрограде // Там же;

IV Головинские чтения: Париж, 25- 28 января 2014 г. // Петербургский исторический журнал. 2014. № 1. С. 288–293.