ЧЕРНОВ Виктор Михайлович

Российский мыслитель, политический и государственный деятель, лидер Партии социалистов-революционеров (ПСР).

В 1892 г. поступил на юридический факультет Московского университета. В студенческие годы принял участие в работе народнических кружков. В 1894 г. был арестован по делу партии “Народное право”, после тюремного заключения исключен из университета и в 1895 г. отправлен в ссылку в Тамбовскую губернию. Здесь он наладил связи с крестьянами и участвовал в создании организации “Крестьянское братство”. В 1899 г. Чернов выехал из страны. Перед отъездом беседовал с Н. Михайловским по вопросам теории и практики народнического движения. Публиковался в «Русском богатстве». Как теоретик народничества признавал также некоторые достижения марксизма . Жил в Швейцарии. В эмиграции Чернов стал одним из создателей Аграрно-социалистической лиги (1900), которая стала одной из организаций, создавших ПСР в конце 1901 - начале 1902 г. Чернов вошел в ЦК и стал идеологом ПСР, редактировал ее газету “Революционная Россия”. Чернов выступал за свержение самодержавия, парламентскую демократию, социализацию (обобществление) земли и передачу ее в распоряжение крестьянских общин, а промышленного производства - в руки государства и рабочих организаций. Достигнуть этих целей он надеялся с помощью социалистической революции, движущей силой которой будут трудящиеся классы – рабочие, крестьянство и интеллигенция. Но пока в условиях стабильности самодержавия эсеры, подражая " Народной воле ", были готовы вести вооруженную террористическую борьбу против высокопоставленных чиновников империи. В 1904 г. представлял ПСР на Амстердамском конгрессе II Интернационала.

После манифеста 17 октября 1905 г. недолго выступал за приостановку террористической деятельности ПСР, в конце года снова стал выступать за продолжение вооруженной борьбы с самодержавием. После объявления политической амнистии в 1905 г. Чернов вернулся в Россию и принял участие в Первой российской революции 1905-1907 гг. Находился на нелегальном положении. Принял участие в издании легальной газеты эсеров «Сын отечества». I съезде ПСР в декабре 1905 - январе 1906 гг. основной докладчик, автор проектов резолюций и программы ПСР, принятой съездом. В 1906-1907 гг. организатор и активный автор прессы эсеров.

В 1908 г. эмигрировал из России. Жил в Париже, на о. Капри. Докладчик на партийной конференции в Лондоне в августе 1908 г. В 1909 г. авторитет Чернова был подорван разоблачением Е. Азефа, которого Чернов защищал, не зная о его роли провокатора. Участвовал в допросе Азефа, после которого он скрылся. Вместе с другими членами ЦК ушел в отставку, избран в редакцию газеты «Знамя труда». В 1911 г. вышел из редакции и Заграничной редакции ПСР. В 1912-1913 гг. выпускал журнал «Заветы». Сосредоточился на публицистике и научных занятиях. После начала Первой мировой войны Чернов выступал с интернационалистических позиций, участвовал в Циммервальдской конференции 1915 г. и Кинтальской конференции 1916 г.

Вернувшись в Россию 8 апреля 1917 г., Чернов был избран в Бюро Исполкома Петроградского совета, Совет ПСР, редакцию ЦО ПСР «Дело народа». Выступал на I съезде крестьянских советов и получил одобрение вхождения в правительство с целью осуществления аграрной реформы. Избран членом Исполкома Всероссийского совета крестьянских депутатов. В июне на III съезде ПСР избран в ЦК. 5 мая – 26 августа 1917 г. был министром земледелия, 12 июля провел решение о запрете земельных сделок до принятия закона о земле, которое передавало помещичью землю под контроль земельных комитетов. Прекратил деятельность землеустроительных комиссий, созданных в ходе столыпинских реформ. Участник Демократического совещания. Выступал за создание правительства без кадетов и без большевиков. Этот курс не получил поддержки ЦК 24 сентября, после Чернов устранился от работы в ЦК. После большевистского переворота выступал против власти Совета народных комиссаров, участвовал в организации Комитета спасения Родины и революции и первых выступлений против Советской власти. В ноябре в Могилеве вел переговоры о создании общесоциалистического правительства, которое может сменить Совнарком. Член Союза защиты Учредительного собрания. Выступал на II съезде крестьянских депутатов, после его раскола 4 декабря 1917 г. стал председателем II съезда крестьянских депутатов, стоящих на защите Учредительного собрания. Левоцентристский курс Чернова получил поддержку на IV съезде ПСР в ноябре-декабре 1917 г.

5 января 1918 г. был избран председателем Учредительного собрания , на котором выступил с докладом о политическом положении и программе реформ. Добился принятия основных положений закона о социализации земли. 19 сентября 1918 г. прибыл в Самару, затем в Уфе добился принятия решения ЦК ПСР, осуждавшего создание Директории. После переворота 18 ноября 1918 г. был арестован белыми, но благодаря офицерам Чехословацкого корпуса освобожден. Поддержал решение Совета ПСР 20 июня 1919 г. о прекращении вооруженной борьбы против большевиков. Полулегально действовал на территории РСФСР.

20 сентября 1920 г. эмигрировал из России. Жил в Эстонии, Германии, Франции, предпринимал длительные поездки в Америку и Азию. Издавал журнал “Революционная Россия”. Член заграничной делегации ПСР, после ее раскола в 1926 г. создал в 1927 г. левоцентристский Заграничный союз ПСР. Занимался научной деятельностью, разрабатывал теорию демократического социализма. Автор книги “Конструктивный социализм” (1925). Во время Второй мировой войн ы после поражения союзников 1940 г. уехал их Франции и в 1941 г. приехал в США. Член редколлегии журнала «За свободу». В 1952 г. подписал обращение 14 ветеранов эсеров и меньшевиков «На пути к единой социалистической партии» о снятии разногласий между этими течениями.

Исторические источники:

Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. М., 1996-2000.

Сочинения:

К обоснованию партийной программы. Пг., 1918;

Конструктивный социализм. М., 1997;

Перед бурей. М., 1993;

В партии социалистов-революционеров. Воспоминания о восьми лидерах. СПб., 2007.

Автор статьи: Шубин А.В.