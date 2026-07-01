ЧЕРНОСОТЕНЦЫ

Промонархическое движение в Российской империи

В средневековой Руси «черной сотней» именовалось сословие торговцев и ремесленников, представители которого проживали в посадах и образовывали самоуправляющиеся сообщества. Представители черносотенных организаций начала XX в. возводили свое происхождение к нижегородскому ополчению К. Минина .

Первая черносотенная организация «Русское Собрание» появилось в 1900 г. в Санкт-Петербурге. В состав ее руководства вошли князь Д.П.Голицын, князь М.В.Волконский, литератор В.Л.Величко. В деятельности Собрания принимали участие И.Е.Репин, Н.К.Рерих.

В 1905 г. возникла самая крупная черносотенная организация – Союз Русского Народа (СРН), у истоков создания которой стояли врач А.И. Дубровин, ставший главой Союза, а также художник А.А. Майков и игумен Арсений (Алексеев). Согласно уставу Союза, основной его целью провозглашалось сохранение и развитие национального русского самосознания и объединение всех русских людей. Члены Союза выступали за сохранение неограниченной самодержавной власти, борьбу с бюрократией, и в то же время за свободу слова, печати, собраний и союзов. Национальным окраинам, согласно идеологии Союза, не должно было предоставляться никакой свободы, а главенствующая роль в стране должна принадлежать русскому народу. Все остальные именовались «инородцами», либо «дружественными», либо «недружественными» русскому народу. Однако в Уставе указывалось, что все народы империи, за исключением евреев, должны пользоваться равными правами. В евреях черносотенцы видели эксплуататоров русского населения и активных участников революционного движения.

Члены черносотенных организаций участвовали в еврейских погромах, многие черносотенные лидеры ( Н.Е. Марков , Г.В. Бутми) занимали откровенно антисемитскую позицию, выступая за тотальное ограничение евреев в правах и оправдывая террор против них. В то же время лидер СРН А.И. Дубровин осуждал погромы.

Помимо СРН, в Российской Империи действовали такие черносотенные организации как «Союз Михаила Архангела», «Русская монархическая партия», «Союз русских людей», «Белый Двуглавый Орел» и другие. В 1906 г. на съезде в Москве произошла попытка объединить разрозненные черносотенные организации, но она не увенчалась успехом.

Представители черносотенных организаций избирались в Государственную Думу Российской Империи II, III и IV созывов. Однако их деятельность, в частности В.М. Пуришкевича и Н.Е. Маркова, носила скандальный и провокационный характер. Само черносотенное движение сотрясали внутренние противоречия и расколы, отношение к нему в российском обществе было более чем противоречивым. Уже после Февральской революции 1917 г. черносотенное движение сошло на нет, а после Октябрьской революции 1917 г. прекратило существование.