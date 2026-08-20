ЧЕРНЕНКО Константин Устинович

Партийный и государственный деятель СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС в 1984-1985 гг.

С 1933 г. на партийной работе. В 1948-1956 гг. был заведующим отделом пропаганды и агитации ЦК КП Молдавии, первым секретарем которого был Л. Брежнев. С этого времени карьера Черненко развивается в связи с покровительством Брежнева. В 1956 г. начинает работать в аппарате ЦК КПСС, в 1960 г. – начальник секретариата Президиума Верховного совета СССР (когда его возглавлял Брежнев). С 1965 г. – заведующий общим отделом ЦК, фактической канцелярии Генерального секретаря. Кандидат в члены ЦК КПСС с 1966 г., член ЦК – с 1971 г. С 1978 г. – член Политбюро ЦК КПСС. К 1984 Черненко стал трижды Героем социалистического труда, вторым человеком в Политбюро. Когда скончался Ю. Андропов , Черненко 13 февраля 1984 г. был избран Генеральным секретарем ЦК КПСС. С 11.4.1984 г. также Председатель Президиума Верховного совета СССР. Многие понимали, что тяжело больной старик, не пользующийся популярностью в партии — переходная фигура, необходимая претендентам на высшую власть в стране, чтобы выиграть время для укрепления своих позиций. Черненко продолжал многие начинания Андропова. При нем были продолжены расследования злоупотреблений чиновников и коррупции, а бывший министр внутренних дел Н. Щелоков застрелился под воздействием обвинений. Черненко считал крайне важным обеспечить более высокую квалификацию рабочего класса. Для этого была проведена школьная реформа, которая сделала образование более приближенным к производству. Уже на школьной скамье юноши и девушки должны были осваивать будущие рабочие профессии. В период правления Черненко общество уже чувствовало, что находится на грани больших перемен. В связи с состоянием здоровья Черненко, при ведении Политбюро его приходилось замещать, и таким заместителем стал М. Горбачев .

Исторические источники:

Воротников В.И. «А было это так…» М., 1995;

Горбачев М.С. Жизнь и реформы. М., 1995.

Автор статьи: Шубин А.В.