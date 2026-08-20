ЧЕРМОЗСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Чермозский историко-краеведческий музей основан в 1967 году.

Находится в историческом центре города, в здании бывшего Главного правления Пермским имением Лазаревых, Абамелек-Лазаревых (1812 года постройки). В музейном собрании 7 тысяч единиц хранения.

Интерес представляют: материалы о владельцах Пермского имения Лазаревых, Абамелек-Лазаревых, фонд Чермозского металлургического завода, состоящий из архивов заводчан, коллекции чугунного литья, работ московских художников, эвакуированных в годы Великой Отечественной войны , в том числе графика Н.А. Лакова, скульптура З.М. Виленского, картины И. Титова.

Основные экскурсии: «Город-завод Чёрмоз», «Пермское имение князей Лазаревых», «Водный мир родного края. Чёрмозская ойкумена», «Горнозаводской быт XIX - первой половины ХХ веков», «История церкви Рождества Пресвятой Богородицы и курантов».

Иллюстрации:

Чермозский историко-краеведческий музей.