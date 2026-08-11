ЧЕРЧИЛЛЬ Уинстон Леонард Спенсер

Крупный государственный деятель Великобритании, премьер-министр (1940-1945,1951-1955).

Аристократическое происхождение (по отцовской линии Черчилль являлся потомком первого герцога Мальборо) дало ему возможность получить образование в закрытом учебном заведении Харроу и в военном училище в Сандхерсте. Вступив в 1895 г. в армию, он принял участие в экспедициях в Индию, Судан, освещал ход англо-бурской войны в корреспонденциях из Африки в лондонской газете «Морнинг пост». Однажды он даже попал в плен к бурам, но сумел спастись бегством. Политическая карьера Черчилля началась в 1900 г., когда его избрали членом палаты общин от консервативной партии. В 1904 г. перешел в либеральную партию, но спустя 20 лет вновь вернулся к консерваторам. В 1911-1915 гг.— военно-морской министр. Начатая по его настоянию в 1915 г. операция с целью захвата полуострова Галлиполи и Дарданелл потерпела полный провал, что заставило Черчилля уйти в отставку. В 1917-1921 гг. входил в состав либерального правительства, занимая пост военного министра, был одним из организаторов интервенции в Советскую Россию. Однако попытки «задушить большевизм в колыбели», как он выразился позднее, успехом не увенчались. В 19241929 гг. Черчилль — министр финансов в консервативном правительстве; в дальнейшем порвал с премьер-министром С. Болдуином и его сторонниками, возражая против намечаемых ими уступок Индии. С 1931 г. и до возвращения в состав кабинета (военно-морской министр в сентябре 1939-мае 1940 гг.) держался в стороне от руководства консервативной партии, на положении рядового члена парламента. В 1930-е гг. Черчилль зарекомендовал себя сторонником перевооружения Британии и сближения с СССР в противостоянии растущей мощи и агрессии нацистской Германии. Теперь он считал главной угрозой для своей страны именно Германию, а со стороны Советского Союза опасности в обозримом будущем не видел. В 1938-1939 гг. Черчилль выступал за образование союза с участием Великобритании, Франции и СССР, направленного против агрессоров. Подписание Мюнхенского соглашения 29 сентября 1938 г. расценил в своем выступлении в парламенте как фиаско правительства Н. Чемберлена. Объявленные Чемберленом после полной оккупации Чехословакии немецкими войсками гарантии Польше и Румынии могли бы, по убеждению Черчилля, представлять какую-то военную ценность «лишь в рамках общего соглашения с Россией». Расцвет политической и военной карьеры Черчилля начался с 10 мая 1940 г. Он стал главой правительства и одновременно министром обороны, лидером палаты общин, а с конца года — и лидером консервативной партии, сосредоточив в своих руках главные рычаги мобилизации страны на решительное ведение войны с гитлеровской Германией. Придя к власти в труднейший для англичан период (стране угрожало вторжение вермахта), Черчилль дал им возможность закончить войну в рядах победоносной Антигитлеровской коалиции. В активе премьер-министра участие в многочисленных международных конференциях, в доверительных переговорах и переписке с руководителями США и СССР; в августе 1942 г. и октябре 1944 г. он прилетал в Москву на переговоры со Сталиным; неоднократно пересекал Атлантику для встреч с американским президентом Ф. Рузвельтом. И во время войны, и после ее окончания Черчилль не переставал доказывать необходимость самых тесных связей с Америкой, общности англосаксов, их «особой» ответственности за будущее человечества. Выступление Черчилля по лондонскому радио вечером 22 июня 1941 г. в поддержку Советской России (хотя в нем он подтвердил свою неприязнь к коммунизму), заключение британским правительством союзного договора с СССР 26 мая 1942 г. и другие шаги отразили верное понимание Черчиллем государственных интересов Британии в процессе вооруженной борьбы с общим противником. Однако англо-советские отношения серьезно осложнялись по причине «периферийной стратегии Черчилля» — затягивания открытия Второго фронта в Западной Европе и перенесения военных действий в район Средиземного моря, как и стремления в конце войны ограничить рост мощи и влияния СССР. В мае 1945 г. Черчилль даже предписал разработать широкомасштабную операцию против СССР под кодовым названием «Немыслимое», но имперский генеральный штаб этот замысел не поддержал. После победы лейбористов на парламентских выборах в июле 1945 г. Черчилль вышел в отставку. Он продолжал настаивать на политике с позиции силы в отношении СССР и коммунизма. Выступая 5 марта 1946 г. в Фултоне (штат Миссури), Черчилль призвал западные демократии к единению перед лицом усиления угрозы со стороны СССР и мирового коммунизма, к образованию «братской ассоциации народов, говорящих по-английски». Правда, одновременно было подтверждено и стремление британского народа к установлению длительного сотрудничества с Советской Россией. Вскоре после вторичного избрания премьер-министром в октябре 1951 г., трезво оценив новое соотношение сил между Востоком и Западом в ядерных вооружениях, Черчилль стал высказывать сомнения в целесообразности давления на СССР. Требование о развитии совместной западной обороны (с включением в нее западногерманских сил) сочетались в его дипломатии с предложениями поиска соглашения с СССР. В мае 1953 г. он огласил в палате общин свою концепцию «саммита наций» — подготовки созыва конференции на высшем уровне. Покинув правительство в апреле 1955 г. по состоянию здоровья, Черчилль последние годы по существу отошел от активной политической деятельности. Черчилль обладал незаурядным литературным даром. Еще в 1930-е гг. он опубликовал 7 своих книг в 10 томах, в их числе «Мальборо» (1933-1939 гг.) — 6-томное, явно приукрашенное описание жизни своего знаменитого предка, а также очерки «Мысли и приключения» (1932 г.), исторические портреты «Великие современники» (1939 г.). Широкую известность получили также его речи, собранные в сборниках «Пока Англия спала» (1938 г.) и «Шаг за шагом» (1939 г.). В 1948-1953 гг. вышло в свет первое много раз переиздававшееся издание его мемуаров о 2-й мировой войне, оказавшее большое влияние на развитие «черчиллевской» интерпретации истории 1930-1940-х гг. Черчилль получил множество наград — национальных и иностранных, в т. ч. Нобелевскую премию по литературе в 1953 г. В том же году он был удостоен редкой чести: королева Елизавета II наградила его высшим орденом Англии — орденом Подвязки. В 1963 г. он был провозглашен почетным гражданином США. O Черчилле написаны миллионы страниц документальных исследований, работ биографического жанра, очерков. Оставив глубочайший след в истории 20 в., эта незаурядная личность по-разному воспринимается авторами «черчиллианы».