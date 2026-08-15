ЧЕНСЛОР РИЧАРД

Английский путешественник, один из зачинателей торговых и дипломатических отношений между Россией и Англией.

По некоторым сведениям Ченслор родился в 1521 году в Бристоле, однако доподлинно дата и место его рождения неизвестны. К началу 1550-х годов он был опытным мореплавателем. В это время Западный (в обход Южной Америки, через мыс Горн) и восточный (в обход Африки через мыс Доброй надежды) пути в Индию контролировались испанцами и португальцами, поэтому враждовавшие с ними англичане пытались найти альтернативные маршруты. В начале XVI века поиски были сосредоточены на северо-западном направлении, в результате чего был открыт остров Ньюфаундленд.

В середине века поиски переключились на северо-восточное направление. 10 мая 1553 года от берегов Англии отправилась экспедиция, снаряженная компанией «Мистери, содружество купцов-авантюристов, исследующих новые земли, владения и острова». Экспедиция состояла из трех судов: «Добрая Надежда», «Благое упование» и «Эдуард Благое Предприятие». Руководителем ее стал Хью Уиллоби, Ченслор же был назначен капитаном последнего корабля. Летом того же года экспедиция попала в сильную бурю, в результате чего корабли разделились. «Добрая Надежда» и «Благое упование», отправились на север и, достигнув Новой земли, повернули обратно. Кораблям пришлось зазимовать в устье реки Варзина, где их экипажи погибли при не ясных до конца обстоятельствах.

В это время корабль Ченслора сумел 24 августа достичь устья Северной Двины, бросив якорь неподалеку от Николо-Корельского монастыря. Поняв, что он находится не в Индии, Ченслор выдал себя за посла английского короля и попросил встречи с царем. Иоанн IV, узнавший о прибытии иностранного посла, пригласил его в Москву. В столице царь и самозванный посол провели переговоры, результатом которых стало получение Ченслором грамоты на беспошлинную торговлю с Россией. Весной 1554 года он отправился в Англию, где вручил грамоту королеве Марии. В том же году компания «Мистери...» была преобразована в «Московскую компанию», получившую эксклюзивное право торговли с Россией.

В 1555 году Ченслор вновь отправился в Россию. Здесь ему удалось заключить договор с царем Иоанном, по которому англичане получали право свободной и беспошлинной торговли в России, основным центром торговых операций были определены Холмогоры. В 1556 году Ченслор отправился обратно в Англию, взяв с собой русского посла Осипа Непея. Неподалеку от берегов Шотландии их корабль попал в сильный шторм, послу удалось спастись, однако сам Ченслор погиб.

Книга о великом и могущественном царе России и князе Московском

На основе путевых заметок Ченслора позднее была выпущена книга. Здесь Ченслор описывал свой визит в Москву и встречу с царем Иоанном IV. Кроме этого в сочинении Ченслора также содержатся сведения о военном деле, политической системе и экономике Русского царства.

Значение экспедиции

Путешествие Ченслора положило начало многовековым дипломатическим, экономическим и культурным контактам между Англией и Россией. «Московская компания» долгие десятилетия обладала монополией на торговлю с Россией. Благодаря бурному развитию торговых связей между двумя странами были основаны города Северодвинск и Архангельск.

Память

В Северодвинске в честь Ченслора названа одна из улиц. Кроме того на набережной Александра Зрячева установлен памятный знак, посвященный английскому мореплавателю.