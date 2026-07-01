ЧЕХ СВАТОПЛУК

Чешский поэт, прозаик, журналист. Был самым известным чешским поэтом своего времени. Его литературное творчество явилось вершиной художественных поисков поколения «руховцев», названных так по созданному ими альманаху «Рух».

Становление

Родился 21 февраля 1846 г. в местечке Остршедек близ города Бенешов в центральной Чехии. Его отцом был Франтишек Ярослав Чех - управляющий имением, чешский патриот и ярый сторонник демократических идей революции 1848 г. Из уст отца Сватоплук еще ребенком впервые услышал стихи чешских патриотов Яна Коллара и К.Г. Махи , в его обширной библиотеке он знакомился с образцами западноевропейской и славянской поэзии. Будущий поэт провел детство в окрестностях Бенешова, и атмосфера чешской провинции и природы во многом вдохновила его начать свои поэтические опыты. Его первые стихи посвящены описанию бурных природных стихий. Идиллия чешского провинциального местечка, а также ласковая атмосфера родного дома – вот два мотива, к которым Чех прибегал на протяжении всего своего творческого пути.

Сватоплук Чех окончил пиаристскую гимназию в Праге, после чего поступил на юридический факультет Пражского университета. В 1873 г., окончив университет, он стал помощником адвоката в городе Сланы, однако в том же году покинул службу и вернулся к ней только в 1876 г., став членом адвокатской конторы в Праге. Еще во время учебы Чех пробует себя в качестве журналиста, работая в редакции политического журнала «Покрок», затем – в «Светозоре», а также в литературных альманахах «Кветы» и «Рух». В последних он регулярно публиковал собственные стихи. Благодаря этому журналистскому опыту поэт познакомился с самыми актуальным проблемами и событиями современности, к примеру, изучил борьбу Парижской коммуны в начале 1870-х гг. С 1873 по 1876 гг. Чех был редактором литературного журнала «Люмир». Окончательно оставил юридическую карьеру в 1879 г. и посвятил себя журналистике и литературному творчеству, став редактором ежемесячного журнала «Кветы», где проработал до 1899 г.

Творчество

Его первая книга «Стихи» («Básní», 1874) включила в себя все его ранние произведения: стилизации под народные песни и баллады, а также лироэпические стихи, в которых автор озвучивает - как правило, в форме фантастических грез и видений – актуальные проблемы чешского народа. В стихотворении «Гусит на Балтике» («Husit na Baltu»), признанным самым ярким стихом в альманахе «Рух» за 1868 г., Чех обращается к славным временам истории своего народа. С помощью звукописи и яркого описания мчащегося гуситского войска поэт создает образ некогда великой Чехии, стремясь вдохновить своих современников. Присутствует здесь и описание бурных и живых сил природы, равно как и в других стихотворениях Чеха: «Буря» («Bouře»), «Сны», «Ангел» и др.

Первой крупной поэмой автора стали опубликованные в 1873 г. в журнале «Люмир» «Адамиты» («Adamité»). Это не столько эпический рассказ об историческом событии (истребление войском Яна Жижки секты хилиазма), сколько в целом описание тревожной атмосферы, в которой постоянно происходят столкновения точек зрения, вполне себе современных. Кипение мнений, взглядов, предчувствие поэтом неспокойных времен, потрясений для мнимых ценностей современности - всем этим пропитаны стихи Чеха, такие как аллегорическая поэмы «Европа» (1878), где повествуется о корабле «Европа», на котором политические заключенные отправляются в изгнание, а их разногласия и конфликты приводят к катастрофе; и «Славия» (1882) – аллегорический эпос в духе утопического панславизма, в котором представители славянских народов вместе успешно противостоят восстанию моряков на корабле «Славия».

Сватоплук Чех был также мастером масштабных исторических эпосов («Вацлав из Михаловиц» (1880), «Дагмар» (1884)) и более мелких эпических форм («Жижка» (1879)). Кроме того, в своем творчестве он обращался и к настоящему времени, критикуя современные социальные отношения и политическую ситуацию: «Jestřáb kontra Hrdlička» (1876), «Лешетинский кузнец» («Lešetínský kovář», 1883), «Hanuman» (1884), «Песни раба» («Písně otroka», 1895) и др.

Определенным противовесом эпическим и патетическим поэмам в творчестве С. Чеха служат его иронические и юмористические произведения, в которых он высмеивает разнообразные болезни общественной жизни своего времени, причем ироничный отблеск падает и на идеалистические воззрения самого автора: «Petrklíče» (1883), «Kratochvílná historie o ptáku Velikánu Velikánoviči (1888), «Šotek» (1899) и др.

В своей прозе Сватоплук Чех создал сатирический образ пражанина и своего современника Матея Броучека. Здесь автор высмеивает и неестественный эстетизм столичной богемы с ее культом искусства, речью, полной поэтизмов, которая в буквальном смысле не может найти общий язык с простым народом. Броучек стал героем целого цикла прозаических произведений: «Правдивое путешествие пана Броучека на Луну» («Pravý výlet pana Broučka do Měsíce», 1888), «Новое эпохальное путешествие пана Броучека в XV в.» («Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. Století, 1888), «Красочные путешествия по Чехии» (1891), «Матей Броучек на выставке» («Matěj Brouček na výstavě», 1892).

Сам Сватоплук Чех много путешествовал, в частности, посещал Кавказ, Хорватию, Данию, Польшу, Италию, Францию. Так, путешествию на Кавказ посвящены его стихи «Черкес» (1875), книга воспоминаний «Upomínky z východu» (1885), «Дорожные зарисовки» («Kresby z cest»,1884), а эпос «Dagmar» (1885) был написан после путешествия в Данию.

Чешский классик умер 23 февраля 1908 г. в Праге. Он был похоронен на Вышеградском кладбище с большими почестями, в честь него названы многие объекты в Праге и других городах, в том числе Чехов мост через Влтаву.