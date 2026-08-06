ЧЕБЫШЕВ ПАФНУТИЙ ЛЬВОВИЧ

Русский математик и механик, основоположник петербургской математической школы, академик Российской академии наук.

Происхождение и образование.

Пафнутий Чебышёв родился в семье помещика, представителя старинного русского дворянского рода. Первоначальное воспитание и образование получил дома. В 1832 году семья переехала в Москву, чтобы продолжить образование Пафнутия и его брата. В 1837 г. Чебышёв поступил в Московский университет, где начал изучение математики. Уже через год им была написана работа, вскоре удостоенная серебряной медалью на студенческом конкурсе. В 1846 году он успешно защитил магистерскую диссертацию «Опыт элементарного анализа теории вероятностей».

На следующий год молодой ученый переехал в Петербург, где защитил еще одну диссертацию на тему «Об интегрировании с помощью логарифмов», был утвержден в звании доцента и начал читать лекции по алгебре и по теории чисел.

В двадцать восемь лет он получил в Петербургском университете степень доктора за труд «Теория сравнений», которой затем в течение более полустолетия студенты пользовались как одним из самых глубоких и серьёзных руководств по теории чисел.

Работа в университете.

С 1850 по 1882 гг. Чебышев был профессором Петербургского университета.

В 1852 году Чебышёв совершил первую научную командировку в Великобританию, Францию и Бельгию, в ходе которой он ознакомился с практикой зарубежного машиностроения, с музейными коллекциями машин и механизмов, с работой заводов и фабрик. Он внес предложения по усовершенствованию паровой машины Дж.Уатта, что подтолкнуло его к созданию новой теории максимумов и минимумов. Побывав в Лилле, Чебышев осмотрел знаменитые ветряные мельницы этого города и вычислил самую выгодную форму мельничных крыльев. Среди его изобретений стоит назвать модель стопоходящей машины, имитирующей походку животных, специальный гребной механизм и самокатное кресло, наконец, он создал арифмометр – первую счетную машину непрерывного действия (1878 г.).

С 1856 г. ученый приступил к работе в Артиллерийском отделении Военно-учебного комитета. Три года его работы в военном ведомстве позволили баллистикам провести математическую обработку результатов исследований. Занявшись разработкой наиболее выгодной формы продолговатых снарядов для гладкоствольных орудий, Пафнутий Львович очень скоро пришел к заключению о необходимости перехода артиллерии к нарезным стволам, что существенно стало увеличивать точность стрельбы, ее дальнобойность и эффективность. Контакты с военным ведомством он поддерживал до конца своей жизни.

В 1853 году академики П. Н. Фусс, В. Я. Струве, Б. С. Якоби, В. Я. Буняковский представили Чебышёва к избранию в адъюнкты Петербургской академии наук, особо отметив важность его работ в области практической механики. В том же году он был избран в адъюнкты, а в 1856 году стал экстраординарным академиком. В 1859 г. был выбран ординарным академиком.

Общественная и научная деятельность.

Общественная деятельность Чебышева не исчерпывалась его профессурой и участием в делах Академии наук. В качестве члена Ученого комитета Министерства просвещения он рецензировал учебники, составлял программы и инструкции для начальных и средних школ. Он был одним из организаторов Московского математического общества и первого в России математического журнала - «Математический сборник». Чебышёв стал основателем петербургской математической школы, среди ее представителей — такие крупные фигуры, как А. А.Марков, А. М. Ляпунов, В. А. Стеклов и др. Важно отметить, что в традициях русской науки было соединение собственноматематики с общими проблемами естествознания и практики.

В 1863 году особая «Комиссия Чебышёва» принимала деятельное участие от Совета Санкт-Петербургского университета в разработке Университетского устава, ставшего одним из наиболее либеральных уставов, отстаивающих основные принципы университетской автономии.

Современники называли Чебышева «кочующим математиком». Имелось в виду то, что он был одним из тех ученых, которые видят свое призвание, прежде всего, в том, чтобы, переходя из одной области науки в другую, в каждой оставить ряд блестящих идей или методов, долго еще воздействующих на воображение исследователей. Оригинальные идеи Чебышева моментально подхватывались его многочисленными учениками, становясь достоянием всего научного мира.

Заслуги ученого были отмечены во всем мире: он состоял членом 25 академий и научных обществ. Известный математик Шарль Эрмит заявил, что Чебышев «является гордостью русской науки и одним из величайших математиков Европы». В честь Чебышева академия наук СССР учредила в 1944 году премию за лучшие исследования по математике.