ЧЕ ГЕВАРА ЭРНЕСТО

Латиноамериканский революционер и коммунист.

Рос болезненным ребенком. Всю жизнь его будут преследовать приступы астмы. Эрнесто решил не сдаваться и победить болезнь — он стал спортсменом, туристом и медиком. В 1952 г. проехал по Аргентине, Чили, Перу, Колумбии, Венесуэле. В 1953 г. получил диплом хирурга, после чего снова отправился в путешествие по Латинской Америке. Видя бедствия жителей латиноамериканских стран, Гевара заинтересовался возможностью социальных преобразований. В 1954 г. под влиянием своей первой жены И. Гадеа увлекся марксизмом . Гевара пришел к выводу, что “спасение мира находится за железным занавесом”, то есть в СССР. В 1954 г. принял участие в событиях Гватемальской революции.

9 июля 1955 г. Гевара познакомился в Мексике с Ф. Кастро и решил принять участие в его высадке на Кубе. Гевара вспоминал: “Победа казалась мне сомнительной. Тогда я считал, что не так уж плохо умереть на прибрежном пляже чужой страны за столь возвышенные идеалы”. В Мексике аргентинцев звали “Че” за характерное для них междометие. Так Че Гевара получил свой псевдоним.

Че Гевара участвовал в основных событиях Кубинской революции и стал одной из ключевых ее фигур. Он командовал колонной повстанцев, под его воздействием взгляды Кастро сдвигались к марксизму.

В конце 1958 г. Кастро отправил колонны под командованием команданте Че Гевары и К. Съенфуэгоса к Гаване. На пути партизан лежали реки и превосходящие по численности войска противника. Но полководческое искусство команданте и мужество бойцов помогли пробраться в намеченные районы. Неспособность батистовцев остановить продвижение партизан к столице окончательно деморализовала режим. Партизанские колонны обрастали новыми бойцами, а армия Ф. Батисты разваливалась. 31 декабря 1958 г. Че Гевара взял крупный город Санта-Клару. 1 января 1959 г. началась всеобщая забастовка против Батисты, и он бежал из страны. Революционеры победили.

Че Гевара стал комендантом столичной крепости Ла Кабанья, где руководил проведением террора против деятелей прежнего режима. Затем он возглавил Управление промышленного развития, участвовал в подготовке аграрной реформы, в переговорах с СССР. 9 февраля 1959 г. – 1 апреля 1965 г. – гражданин Кубы. Руководитель департамента обучения министерства вооружённых сил. 7 октября назначен также начальником департамента промышленности Национального института аграрной реформы (ИНРА). Входил в высшее руководство «Движения 26 июля», с 1961 г. – в национальное руководство «Объединённых революционных организаций» (ОРО), секретариат и экономическую комиссию ОРО. После преобразования ОРО в Единую партию кубинской социалистической революции вошел в её Национальное руководство и Секретариат.

С 26 ноября 1959 г. возглавлял Национальный банк Кубы. С 23 февраля 1961 г. - Министр промышленности. При этом Че проводил несколько часов в неделю, занимаясь «общественно-полезным трудом» - уборкой сахарного тростника, подметанием заводской территории и др. В то же время темпы промышленного роста под руководством Че отставали от составленных при его участии планов. Индустриализация шла с его точки зрения «слишком медленно».

Че наряду с Кастро стал «лицом» революционной Кубы, чему способствовала его яркая внешность и многочисленные зарубежные визиты. 11 декабря 1964 г. Че выступал в ООН , обличая империализм. Автор книг «Эпизоды революционной войны» и «Партизанская война».

После Карибского кризиса Че все больше разочаровывался в СССР, считая, что жизнь в Советском Союзе отличается от социалистического идеала, от общества альтруистичных «моральных людей». Выступая в 1965??? г. в Алжире, Че подверг критике не только империализм , но и прагматическое отношение СССР к антиимпериалистическим движениям.

Че считал, что можно уничтожить капиталистическую систему, втянув империализм в непосильные для него войны, множество “вьетнамов”. Одним из таких “вьетнамов” должна стать Латинская Америка. В 1962 году Че Гевара писал: “Знамя восстания должно быть поднято, и это знамя по исторической необходимости должно быть континентальным по характеру. Андским Кордильерам предназначено быть Сьерра-Маэстрой Америки, как сказал Фидель”.

Стратегической задачей Че было построение “морального” общества без денег и индивидуализма. Че надеялся перенести обстановку партизанского братства на все общество. Но на пути этого идеала стояли “предрассудки” простых людей и вся империалистическая система.

1 апреля Че ушел с государственных постов 1965 г. и «исчез» из публичной жизни Кубы. Он принял участие в гражданской войне в Конго 60-х гг., но условия военных действий в Африке были для него непривычны. Он предпочел создать новый очаг революции в родной Латинской Америке. По мнению Че Гевары, условия для революции практически в любой стране континента могут быть созданы партизанским очагом: “...не всегда нужно ждать, пока созреют все условия для революции: повстанческий центр может сам их создать”. Чтобы разжечь огонь континентального Латиноамериканского восстания, Че Гевара с группой кубинских товарищей в 1966 г. отправился в Боливию — в центр континента. Свергнув диктатора Р. Барьентоса, он рассчитывал развернуть наступление против соседних олигархических режимов. Но условия Боливии принципиально отличались от кубинских — после Боливийской революции 1952-1953 гг. была проведена аграрная реформа, крестьян уже нельзя было привлечь на сторону революции лозунгом земельного передела. Но Че надеялся увлечь боливийцев идеалами коммунизма. Местные крестьяне-индейцы плохо понимали, к чему их зовут. После начала партизанских действий ??? марта 1967 г. безо всякой поддержки отряд таял на глазах в боях с войсками. В отчаянии вождь с мировым именем вел оставшихся нескольких бойцов по пустынным горам. 8 октября 1967 г. он был ранен, взят в плен и на следующий день расстрелян.

Сочинения:

Эпизоды революционной войны. М., 2005;

Obras. 1957—1967. La Habana, 1970.

Автор статьи: Шубин А.В.