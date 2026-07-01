ЧАЙКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Русский общественный и политический деятель, один из лидеров народничества .

В 1872 г. окончил физико-математический факультет Петербургского университета. Дворянин. В 1869 г. — один из организаторов кружка «чайковцев» («Большое общество пропаганды) — пропагандистской организации, распространявшей идеи народничества среди интеллигенции. В 1871 г. арестовывался. Совместно с другими «чайковцами», такими как М. Натансон, П. Кропоткин и др. распространяли нелегальную литературу, готовил «Хождение в народ». В 1874 г. Чайковский под угрозой ареста эмигрировал в США. Участвовал в жизни религиозных земледельческих общин. В 1879 г. вернулся в Европу. В 1891 г. вместе со С. Степняком-Кравчинским был одним из основателей Фонда вольной русской прессы. Член Аграрной социалистической лиги, которая вошла в Партию эсеров. С 1904 г. — эсер. 22 ноября 1907 г. был арестован при попытке нелегального перехода границы. После освобождения в 1908 г. отошел от политической деятельности. Участвовал в развитии кооперации. Масон. Во время Первой мировой войны – оборонец. Один из руководителей Всероссийского союза городов. В 1917 г. — член исполкома Петроградского совета, член ЦК Трудовой народно-социалистической партии, выступал за союз умеренных народников с кадетами. Член Комитета спасения родины и революции, депутат Учредительного собрания. Один из организаторов Союза возрождения России. В августе 1918 г. возглавил Верховное управление Северной области в Архангельске, отвечал также за иностранные дела. Формальный член Уфимской директории в сентябре – декабре 1918 г. Формально оставался во главе Верховного управления до февраля 1920 г., но в связи с тем, что большинство правительства поддержало переворот А. Колчака, 24 января выехал в Париж для участия в Политическом совещании для создания представительства России на Парижской мирной конференции 1919 г. 23 февраля 1920 г. вошел в правительство при генерале Деникине, но 16 марта оно было распущено. Чайковский эмигрировал в Лондон. В 1921 г. пытался создать «Центр действия» для ведения вооруженной борьбы в России, но неудачно.

Автор статьи: Шубин А.В.