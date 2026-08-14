ЧАУШЕСКУ НИКОЛАЕ

Румынский государственный и политический деятель, генеральный секретарь ЦК Румынской коммунистической партии (РКП) в 1965-1989 годах.

Родился в крестьянской семье. В начале 30-х годов жил в Бухаресте, работал на заводе и учеником сапожника. В 1933 году вступил в Коммунистический союз молодёжи (КСМ) Румынии. Член ЦК и секретарь обкома КСМ. В 1933 и 1934 годах арестовывался за пропаганду оппозиционных и коммунистических идей, в заключении в 1934-1936, 1936-1938 и 1940-1944 годах.

После свержения И. Антонеску и перехода Румынии на сторону Антигитлеровской коалиции Чаушеску оказался на свободе. В 1944-1945 годах - секретарь Союза коммунистической молодежи (СКМ). В 1945-1946 годах - начальник Высшего политического управления вооруженных сил и заместитель министра обороны. С 1945 года – бригадный генерал, кандидат в члены ЦК РКП. С 1946 года женат на коммунистке Елене Петреску.

В 1946-1948 годах секретарь Добруджского и Олтенийского обкомов правящей Румынской рабочей партии (РРП). В 1948-1950 годах - заместитель министра сельского хозяйства в правительстве П. Гроза. Проводил коллективизацию. В 1950-1954 годах заместитель министра вооружённых сил Румынии, генерал-майор. Член ЦК РРП с 1952 года, с 1954 года - секретарь ЦК, с декабря 1955 года - член Политбюро ЦК РРП. Своими выдвижением обязан Георгиу-Дежу. Участвовал в проведении политических репрессий. С 1956 года - начальник Высшего политического управления вооруженных сил, генерал-лейтенант. Герой социалистического труда (1964).

После смерти Георгиу-Дежа Чаушеску 22 марта 1965 года был избран первым секретарём ЦК РРП.

В июле 1965 года на IX съезде РРП она по предложению Чаушеску была переименована в Румынскую коммунистическую партию (РКП). Чаушеску стал Генеральным секретарем ЦК РКП. На съезде усилились кадровые позиции Чаушеску в партии. Началась реабилитация партийных деятелей, преследовавшихся при Георгиу-Деже. В августе 1965 года по инициативе Чаушеску Румынская Народная Республика была переименована в Социалистическую республику Румыния (СРР). В декабре 1967 года Чаушеску был избран председателем Госсовета, то есть главой государства. Он взял курс на дистанцирование от СССР при сохранении СРР в составе СЭВ и Варшавского договора. Чаушеску не поддержал СССР в советско-китайском конфликте, во время арабо-израильской войны 1967 года. Он выступил против ввода войск Варшавского договора в ЧССР в августе 1968 года при подавлении Пражской весны 1968-1969 годов и ввода советских войск в Афганистан в декабре 1979 года. В 1969 году Румыния первой из стран Варшавского договора (кроме СССР) признала ФРГ. В Румынии действовал более свободный, чем в других странах Варшавского договора, режим эмиграции и контроля за массовой информацией. В 1968 году в ходе территориально-административной реформы была ликвидирована Муреш-венгерская автономная область. Чаушеску проводил политику поощрения рождаемости. Продолжалась индустриализация. Возникло автомобилестроение (производство автомобилей марки «Дакия»). Росла нефтедобыча (300 тыс. баррелей в день в 1976 году) и нефтепереработка. Экономическому росту в 70-е годы способствовали рост цен на нефть и западные кредиты. В 1970 году доля энергетики, металлургии и машиностроения превысила 50% промышленного производства.

С 1969 года Чаушеску – Генеральный секретарь РКП, избираемый съездом партии и председатель Совета обороны. С 29 марта 1974 года – президент СРР.

6 июля 1971 года выступил с «июльскими тезисами», направленными на консолидацию общества и усиление партийного контроля и идеологической работы. Развернулось формирование культа личности Чаушеску и возвеличивания румынского народа. Официальные СМИ называли его «гений Карпат» и «Кондукэтор» (вождь). Трижды Герой СРР (1971, 1978, 1988).

В 1972 году в ЦК была введена жена Чаушеску Елена (с 1980 года первый заместитель председателя правительства). Сын Чаушеску Нику возглавил жудец Сибиу, стал кандидатом в члены Политисполкома ЦК РКП и первым секретарем ЦК СКМ. Важные посты получили и другие родственники Чаушеску.

С 1972 года на производстве вводились элементы производственного самоуправления. С 1977 года происходили массовые социальные выступления, которые подавлялись, в том числе с помощью репрессий. В 1983 году после проведенного по его инициативе референдума Чаушеску взял курс на скорейшую выплату внешних долгов, что ухудшило социально-экономическое положение в стране. Было введено распределение по карточкам и талонам. За счет превышения экспорта над импортом долг был почти полностью выплачен в 1989 году.

На XIV съезде РКП в ноябре 1989 года выступил с критикой перестройки в СССР. В ходе Румынской революции 1989 года в условиях массовых оппозиционных манифестаций и начавшихся вооруженных столкновений бежал с женой из Бухареста 22 декабря 1989 года и был схвачен в Тырговиште. 25 декабря 1989 года здесь был организован трибунал, который приговорил Николае и Елену Чаушеску к расстрелу. Этот приговор тут же был приведен в исполнение.