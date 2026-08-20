ЧАРДЫНИН ПЁТР ИВАНОВИЧ

Русский актер и режиссер.

Биография и творчество

Происходил из крестьянской семьи. Точная фамилия или место рождения неизвестны, данные расходятся. Рос мальчик в Симбирске, куда перебралась его семья. Здесь он посещал гимназию, после которой отправился в Москву.

Здесь в 1890 году молодой человек, с самого детства мечтавший стать актером, начал учиться в Музыкально-драматическом училище при филармоническом обществе Москвы, занимался у Александра Южина и затем у Владимира Немировича-Данченко . Юноша даже был избавлен от необходимости платить за обучение как способный ученик. После выпуска в 1893 году стал использовать псевдоним Чардын, а после – Чардынин. К началу ХХ века сменил множество театральных антреприз, в которых выступал актером (в основном в амплуа героя-любовника) и постановщиком. Более того, он организовывал собственные гастролирующие группы. В 1908 году поступил в труппу Введенского народного дома, через которую познакомился с зарождающейся в стране киноиндустрией. Петр Иванович стал играть в кинокартинах В.М. Гончарова, производимых компанией А.А. Ханжонкова , среди них «Песнь про купца Калашникова» и др. Однако вскоре Чардынин переключился на режиссуру, снимая фильмы для ателье. Первым из них в 1909 году стала «Власть тьмы» по произведению Льва Толстого . В студии Ханжонкова он снял такие немые картины, как «Мертвые души» (1909), «Вадим», «Идиот» и «Пиковая дама» (1910), «Евгений Онегин» (1911), «Воцарение дома Романовых» (совместно с В. Гончаровым, 1913), «Мазепа» (1914) и мн. др.

В 1916 году Чардынин перешел из фирмы Ханжонкова в компанию другого кинопромышленника Д.И. Харитонова, так как главным режиссером первого стал Евгений Бауэр. Здесь Петр Иванович снимал очень много и часто весьма успешно (всего за несколько первые несколько лет он поставил свыше двухсот картин, многие из них, к сожалению, не сохранились), при этом почти всегда режиссер выполнял и функции оператора. Одними из фильмов тех лет были крайне популярные «У камина» и «Позабудь про камин…» (1917) с Верой Холодной , Владимиром Максимовым, Витольдом Полонским и Осипом Руничем в главных ролях, а также картина, состоявшая из двух серий и посвященная 10-летию кинодеятельности Чардынина «Молчи, грусть…молчи…» (1918), где он сыграл и одну из главных ролей.

В 1920-1923 годах Петр Иванович жил и трудился в Латвии. Он много сделал для становления местной киноиндустрии. Здесь он снимал фильмы, вместе с режиссером Вилисом Сеглиньшем открыл в 1920 году студию «Латвью филма», через год организовав при ней актерские курсы, где и преподавал. В 1923 году он возвратился обратно, работая теперь в основном на украинских студиях, например, на Одесской.

Прекрасный режиссер со своим авторским стилем, Чардынин в 1930-е годы пострадал от борьбы власти с дореволюционными деятелями кино, он больше не мог снимать. Вскоре, в 1934 году мастер скончался в Одессе. Причиной стал рак печени. Петр Иванович был погребен на местном Втором христианском кладбище.