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ЧАДАНСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. БУЯН БАДЫРГЫ
ЧАДАНСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. БУЯН БАДЫРГЫ. В 1990 году 20 августа создан Чаданский музей краеведческого направления. В коллекцию музея входит более чем 460 предметов, 220 предметов коллекции представлены в экспозиции и входят в основные фонды музея.
Уникальная часть фонда:
1. Коллекция предметов быта и этнографии (XVIII-XIX века) 2. Коллекция документальных материалов по истории края 3. Вещевые фото- и документальные материалы, связанные с именем Шойгу С.К. - Героя России, министра обороны Российской Федерации.
Иллюстрация:
Чаданский музей им. Буян Бадыргы
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