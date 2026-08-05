ЧАДАНСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. БУЯН БАДЫРГЫ

ЧАДАНСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. БУЯН БАДЫРГЫ. В 1990 году 20 августа создан Чаданский музей краеведческого направления. В коллекцию музея входит более чем 460 предметов, 220 предметов коллекции представлены в экспозиции и входят в основные фонды музея.

Уникальная часть фонда:

1. Коллекция предметов быта и этнографии (XVIII-XIX века) 2. Коллекция документальных материалов по истории края 3. Вещевые фото- и документальные материалы, связанные с именем Шойгу С.К. - Героя России , министра обороны Российской Федерации.

Иллюстрация:

Чаданский музей им. Буян Бадыргы