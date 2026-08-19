ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ - это развитая система разнообразных выставочных проектов - художественных и тематических, стационарных и передвижных, внутрироссийских и зарубежных.

Музей является составной и одновременно основной частью мемориального комплекса Победы на Поклонной горе в Москве. Музейная часть ансамбля включает в себя залы Памяти и Славы, художественную галерею, шесть диорам: «Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года», «Блокада Ленинграда​» , «Сталинградская битва. Соединение фронтов», «Курская битва», «Форсирование Днепра», «Штурм Берлина»), а также залы исторической экспозиции и зал встреч ветеранов.

Также на территории музея расположена выставка вооружения, военной техники и инженерных сооружений (оружие победы, трофейная техника, железнодорожные войска, военно-автомобильная дорога, артиллерия , бронетехника, военно-воздушные силы, военно-морской флот). В музее имеются уникальные экспонаты. Среди них - раритетные самолеты, один летающий - У-2, лучший танк второй мировой войны Т-34.

Успехом у посетителей пользуется выставка «Моторы войны. Редкие, неизвестные, знаменитые». Для привлечения детско-юношеской аудитории были внедрены инновационные проекты: интерактивная экскурсия-игра «Мы победили!», экскурсия-викторина «И помнит мир спасенный…», игра-эстафета «Партизанскими тропами», интерактивная программа «Военно-историческое путешествие».

Иллюстрации:

Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.