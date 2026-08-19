ЦЕНТР ИСТОРИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Детский музейный центр исторического воспитания.

Среди типовых многоэтажек одного из «спальных» районов Петербурга деревянное здание музея на Болотной выглядит сказочным теремом.

С 1998 года десятки тысяч юных жителей нашего города побывали в его уютных комнатах на игровых занятиях, праздниках, творческих мастерских.

Секрет успеха заключается в достоверных исторических реконструкциях, которые позволяют каждое занятие превратить в небольшой музейный спектакль.

Немаловажную роль в этом играет старинный дом - ровесник XX века. Филиал Музея политической истории России .

Иллюстрации :

Детский музейный центр исторического воспитания.