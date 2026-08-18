ЦЕМШ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

Историк-медиевист, библиограф.

Происхождение и преподавательская деятельность.

Из дворян. Родился в семье чиновника; отец закончил службу в должности тов. обер-прокурора Сената. По окончании в 1905 г. вологодской гимназии, поступил на историко-филологический факультет С-Петербургского университета, где специализировался по истории западноевроп. средневековья в обл. государственно-правовых и экономических проблем. После окончания университета в 1910 г. был оставлен при кафедре всеобщей истории для подготовки. Одновременно с июля 1910 до 1917 г. преподавал в окружной гимназии. В течение 1916 и 1917 вел также занятия по истории в частной женской гимназии Макаровой.

Весной 1919 г. избран преподавателем по кафедр. всеобщей истории в открывшемся Костромском университете, в к-ром работал в течение полутора лет. Осенью 1920, в связи с избранием по кафедр. новой истории Педагогического ин-та им. Н.А.Некрасова, вернулся в Петроград, где вел занятия до его преобразования в техникум в 1924. Зимой 1920/21 при историческом отделении ФОН ЛГУ сдал магистерские экзамены, после чего был назначен ассистентом по кафедре всеобщей истории. Через год избран, а весной 1924 утвержден в должности доц. с поручением вести общий курс по истории западноевроп. средневековья. В 1927 г. при преобразовании факультета, был утвержден сверхштатным доцентом, но оставлен без поручения с нагрузкой 2 часа в неделю. В 1921—25 гг. был одним из участников "Кружка молодых историков", к-рый посещали дочери акад. С.Ф.Платонова, М.К.Гринвальд, М.Э.Либталь, Б.А.Романов, С.Н.Валк, М.А.Тиханова, Е.Ч.Скржинская, проф. С.В.Рождественский, проф. Е.В.Тарле и др.

В Публичной библиотеке.

С марта 1927 начал работать по договору, а с июля, как временный работник, в Публичной библиотеке по систематизации фондов Русского отделения. С 1929 по 1931 занимал ряд должностей в штате библиотеки. С 1932 (на время командировок и отпусков) — и.о. зав. сектором комплектования (окт.—нояб. 1932, март—апр. 1933), ученый секретарь библиотеки (июнь 1933), зав. Бюро обслуживания (сент. 1933). С 1934 г. научный сотрудник Историко-археографического института Академии наук, активно занимался научной деятельностью, что отнимало у него много времени, и с 29 дек. 1934 перевелся в библиотеку на половину рабочего дня. 27 февр. 1935 он был арестован. С 1 марта был исключен из списка сотрудников ввиду высылки из Ленинграда. В июне 1935 заключение было заменено высылкой в Чкалов, где к тому времени уже жили его коллеги по Публичной библиотеки — Л.И.Олавская, В.И.Геракова,Н.А.Крыжановская,С.А.Ушаков с семьей, а также его бывшая жена.

К этому времени здоровье ученого было уже сильно подорвано. После перенесенного тифа у него развились осложнения. Умер от рака.

Сочинения:

Аграрная проблема раннего средневековья // Анналы. 1922. №1;

Проблема средневекового города во французской историографии // Россия и Запад. Пг., 1923;

Проблемы происхождения франков // Россия и Запад. Пг., 1924;

Агрикультура в памятниках Западного Средневековья / Под ред. О.А.Добиаш-Рождественской и М.И.Бурского. М.; Л., 1936 (пер. и коммент. гл.2).