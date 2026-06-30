ЦЕЛЬС, АВЛ КОРНЕЛИЙ (лат. Aulus Cornelius Celsus)

Римский философ и врач.

Написал энциклопедический труд «Искусства» (Artes), содержавший сведения по сельскому хозяйству, военному делу, риторике, возможно, философии и праву. Из него до нашего времени сохранилось 8 книг, посвященных медицине.

Его сочинение начинается с исторического введения в греческую медицину от Гомера до его времени и рассмотрения истоков диетологии и теории медицины (I книга), II книга посвящена патологии и терапии, III и IV – специальным медицинским процедурам, V и VI – лекарствам, VII – хирургии, VIII – анатомии.

Несколько раз Цельс ссылается на свой собственный хирургический и врачебный опыт. Иногда Цельса связывают со школой врачей-эмпириков, но эти пердположения не имеют под собой надежных доказательств. Сочинение Цельса осталось почти неизвестно в античности и было переоткрыто в Средние века, оказав сильное воздействие на развитие медицины. Стиль и язык Цельса ясен и прост, иногда за это его называют Цицероном среди врачей.