ЦЕЛЕРЫ

ЦЕЛЕ́РЫ (лат. Celeres, от celes - быстрый) - 300 всадников, выбранных Ромулом в качестве телохранителей.

По преданию, Ромул набрал по 10 знатных юношей из 30 курий, что составило 3 центурии . В зависимости от обстоятельств, они могли действовать как в конном, так и в пешем строю. Эти центурии были сформированы из представителей трех родов: Рамнов (Ramnes), Титев (Tities) и Луцеров (Luceres). Нума Помпилий удвоил число этих всадников, а Тарквиний Гордый довел их численность до 1 200 человек. Целеров возглавлял трибун (tribunus celerum), занимавший по отношению к царю такое же место, какое по отношению к диктатору занимал начальник конницы. Целеры носили набедренные повязки, туники с пурпурной полосой, короткие вышитые плащи (trabeae) и красные туфли (mullei). Детали их одежды позже стали отличительными знаками одежды патрициев, магистратов и сенаторов. После реформы Сервия Туллия, в результате которых число всадников увеличилось, отрядами конницы предводительствовали севиры (seviri). Центурии целеров формировались из выходцев из патрицианских родов, в то время, как новые центурии всадников комплектовались по имущественному признаку.