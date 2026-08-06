ЦЕХАНОВЕЦКИЙ БОЛЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ

Биография и государственная служба

Из потомственных дворян Витебской губернии, сын прапорщика гвардии. В 1878 г. Болеслав Павлович окончил Императорское училище правоведения, получил чин титулярного советника и поступил на службу в министерство юстиции, откуда его отправили в 3-й департамент Правительствующего Сената . В 1879 г. перешел на службу в министерство финансов в качестве юрисконсульта. С 1881 г. состоял чиновником особых поручений министерства финансов. С 7 мая 1883 г. Цехановецкий уехал из столицы в Полоцк, где стал предводителем уездного дворянского собрания, председателем Полоцкого уездного по крестьянским делам присутствия, а также почетным мировым судьёй Лепельскаго округа. В 1892-1897 годах Б. П. Цехановецкий состоял членом Таврического губернского присутствия. 12 июля 1897 г. император Николай II назначил его на пост иркутского вице-губернатора, новым губернатором стал Иван Петрович Моллериус. В декабре 1898 г. Цехановецкий стал почетным мировым судьей Иркутского окружного суда. 1 января 1901 г. получил чин действительного статского советника и был награжден орденом св. Владимира 3-й степени. 21 сентября 1901 г. Болеслав Павлович получил новое назначение в Пермскую губернию, в которой он также занял пост вице-губернатора. Однако в Перми он пробыл недолго, и в начале 1904 г. был переведен для службы в Смоленск. 27 июня 1905 г. по указу императора Болеслав Павлович стал Уфимским губернатором. В это время Россия переживала непростые времена революционных брожений , в октябре 1905 г. рабочие Самаро-Златоустовской железной дороги выступили с требованием повышения зарплаты и прибавки за сверхурочные работы. Губернатор лично прибыл в мастерские и отговорил рабочих от участия в незаконной демонстрации. Тем не менее, ситуация вышла из-под контроля, в Уфе началась политическая стачка. В город были введены военные для патрулирования улиц. После публикации манифеста 17 октября, ситуация несколько разрешилась, хотя по-прежнему происходили отдельные стычки. 24 октября Цехановский издал приказ о запрещении публичных уличных собраний для предотвращения возможных столкновений. Болеслав Павлович с одной стороны стремился вернуть порядок на улицы, по его требованию в город были присланы дополнительные силы военных, укреплялись силы полиции, с другой стороны он лично встречался с протестующими и даже представителями революционных кругов. Несмотря на достигнутые успехи, в Уфе некоторые круги были недовольны губернатором, их жалобы услышали в столице и в ноябре 1905 г. Цехановецкого сняли с должности.