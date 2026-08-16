ЦАТУРОВА СУСАННА КАРЛЕНОВНА

Родилась 17.03.1958. Окончила исторический факультет МГУ в 1981 г.

Кандидатская диссертация : Парижский парламент в первой трети XV в. (по «Дневникам» секретарей суда) (МГУ, 1990).

Докторская диссертация: Формирование института государственной службы во Франции XIII-XV вв . (ИВИ РАН, 2010)

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдел западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени Институт всеобщей истории РАН .

Член редколлегии журнала «Средние века» (отв. секретарь и составитель), член редколлегии энциклопедии «Культура Возрождения»

Область интересов : Политическая и социально-культурная история Франции XIII-XVI вв., история бюрократии и государства.

Сочинения: Офицеры власти. Парижский Парламент в первой трети XV века. М.: Логос, 2002;

«На ком платье короля?» Королевские чиновники в торжественных въездаъ королей в Париж (XIV-XV в.) // Королевский двор в политической культуре средневековой Европы / Под ред. Н.А.Хачатурян. М., 2004;

«Сеньоры закона». К проблеме формирования «параллельного» дворянства во Франции XIV-XV в. // Средние века. Вып. 64. М., 2003;

Судьи и правосудие во Франции XV в. глазами Жана Жувеналя, королевского адвоката // Диалог со временем. Вып. 7. М., 2001;

Культура Франции в конце XV – начале XVII вв. // История культуры стран Зап. Европы в эпоху Возрождения. М., 2001.

Отрада сутяг и погибель Франции: адвокат как зеркало французского правосудия в XIV–XV вв. // Право в средневековом мире. 2008. Сборник статей. Под ред. И.И. Варьяш, Г.А. Поповой. М.: ИВИ РАН, 2008. С. 68–88.

Длань правосудия в инсигниях королевской власти во Франции XIII–XV вв. // Анфилогион. Славяне и их соседи. Власть, общество, культура в славянском мире в Средние века. К 70-летию Бориса Николаевича Флори. М.: Издательство «Индрик», 2008. Выпуск 12. С. 228–232.

Верховные ведомства и лимиты власти короля Франции в сфере законодательства в XIV–XV вв. // Власть, общество, индивид в средневековой Европе / Отв. ред. Н.А. Хачатурян. М.: Наука, 2008. С. 152–175.

Клятва чиновника при вступлении в должность во Франции XIII–XV вв.: от контракта с королем к контракту с государством // Право в средневековом мире. 2009. М.: ИВИ РАН, 2009. С. 51–81.

Истоки чиновного дворянства во Франции XIII–XV веков: персона монарха как фактор легитимации новой властной элиты // Средние века. М.: Наука, 2010. Вып. 71 (3–4). С. 11–31.

Номинация ведомств и служб как стратегия формирования суверенитета королевской власти во Франции XIII–XV веков // Империи и этнонациональные государства в Западной Европе в Средние века и раннее Новое время / Отв. ред. и сост. Н.А. Хачатурян. М.: Наука, 2011. С. 308–337.

Формирование института государственной службы во Франции XIII–XV веков. М.: Наука, 2012.