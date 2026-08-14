ЦАРЬКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился 28.05.1956, г. Махачкала Дагестанской АССР. Окончил Высшую школу КГБ в 1988 г.

Кандидатская диссертация : Опыт работы Центр. штаба партизанокого движения по руководству действиями партизан на временно оккупированной территории СССР (Инситут военной истории МО, 1989).

Докторская диссертация : Силы специальных операций США: создание, развитие и опыт боевого использования в локальных войнах и военных конфликтах второй пол. XX в. (Там же, 1994).

Доктор исторических наук. Работал заместителем начальника специальной кафедры Академии ФСБ (1994). Член-корреспондент Академии военных наук.

В настоящее время президент кадрового холдинга «ПРОФИЛЬ/PROFIL»

Учитель : В.Н. Андрианов.

Область интересов : Исторический опыт использования сил специального назначения в локальных военных конфликтах, борьба с международным терроризмом.

Сочинения: Силы специальных операций США: вопросы теории и опыт боевого применения. М., 1993;

Военная реформа: ист. опыт США. М., 1993 (чл. авт. колл.);

Научно-практическое пособие по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств. М., 1994 (в соавт.);

Белая книга российских спецслужб. М., 1996 (чл. авт. колл.).